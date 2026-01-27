Мільйони на теплиці і сади: Мінекономіки відновлює грантову підтримку аграріїв

З 2 лютого в Україні відновлюють прийом заявок на отримання на отримання державної допомоги у формі грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Подання заявок буде здійснюватиметься через портал "Дія".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Ми відновлюємо одну з важливих програм підтримки аграріїв – гранти на сади та теплиці. Це не короткострокова допомога, а інвестиція у розвиток агросектору, створення робочих місць у громадах і підвищення стійкості виробництва. У 2026 році на програму в держбюджеті передбачено 465 млн доларів США", – наголосив заступник Міністра Тарас Висоцький.

Скільки грошей можна отримати?

Гранти на сади можна буде отримати для висадки та облаштування насаджень площею від 1 до 25 гектарів. Максимальний розмір підтримки – до 10 млн грн на одного отримувача, але не більше 400 тис. грн на гектар.

Гранти на теплиці надаються для будівництва модульних теплиць площею від 0,4 до 2,4 га. Розмір гранту залежить від площі:

0,4–0,6 га – до 2 млн грн;

0,8–1,2 га – до 3,5 млн грн;

1,6–2,4 га – до 7 млн грн.

Цього року держава приділяє особливу увагу стійкості агросектору в умовах війни. Для проєктів на прифронтових та деокупованих територяї держава може покривати до 80% вартості проєкту.

Головна умова для всіх проєктів — земля має бути у власності або користуванні щонайменше на 7 років, а господарство зареєстроване в Державному аграрному реєстрі.

Як зазначили у міністерстві, у 2025 році в межах програми було підтримано 69 проєктів на загальну суму 438,4 млн грн, з них 268,1 млн грн спрямовано на розвиток садівництва та 170,3 млн грн – на будівництво тепличних господарств. Загалом з початку дії програми - з 2022 року держава вже надала грантів на розвиток садів і теплиць на понад 1,6 млрд грн. Зокрема, на сади - 1, 1 млн грн та на теплиці – 495 млн грн.

Нагадаємо, 13 серпня Кабмін ухвалив зміни, що розширюють фінансову допомогу сільськогосподарським виробникам у прифронтових регіонах, зокрема на територіях можливих та активних бойових дій, де працюють державні електронні інформаційні ресурси.