Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,28

43,15

EUR

51,30

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мільйони на теплиці і сади: Мінекономіки відновлює грантову підтримку аграріїв

теплиця
В Україні відновили грантову підтримку садівництва і тепличного господарства. / Freepik

З 2 лютого в Україні відновлюють прийом заявок на отримання на отримання державної допомоги у формі грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Подання заявок буде здійснюватиметься через портал "Дія".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Ми відновлюємо одну з важливих програм підтримки аграріїв – гранти на сади та теплиці. Це не короткострокова допомога, а інвестиція у розвиток агросектору, створення робочих місць у громадах і підвищення стійкості виробництва. У 2026 році на програму в держбюджеті передбачено 465 млн доларів США", – наголосив заступник Міністра Тарас Висоцький.

Скільки грошей можна отримати?

Гранти на сади можна буде отримати для висадки та облаштування насаджень площею від 1 до 25 гектарів. Максимальний розмір підтримки – до 10 млн грн на одного отримувача, але не більше 400 тис. грн на гектар.

Гранти на теплиці надаються для будівництва модульних теплиць площею від 0,4 до 2,4 га. Розмір гранту залежить від площі:

  • 0,4–0,6 га – до 2 млн грн; 
  • 0,8–1,2 га – до 3,5 млн грн; 
  • 1,6–2,4 га – до 7 млн грн.

Цього року держава приділяє особливу увагу стійкості агросектору в умовах війни. Для проєктів на прифронтових та деокупованих територяї держава може покривати до 80% вартості проєкту.

Головна умова для всіх проєктів — земля має бути у власності або користуванні щонайменше на 7 років, а господарство зареєстроване в Державному аграрному реєстрі.

Як зазначили у міністерстві, у 2025 році в межах програми було підтримано 69 проєктів на загальну суму 438,4 млн грн, з них 268,1 млн грн спрямовано на розвиток садівництва та 170,3 млн грн – на будівництво тепличних господарств. Загалом з початку дії програми - з 2022 року держава вже надала грантів на розвиток садів і теплиць на понад 1,6 млрд грн. Зокрема, на сади - 1, 1 млн грн та на теплиці – 495 млн грн.

Нагадаємо, 13 серпня Кабмін ухвалив зміни, що розширюють фінансову допомогу сільськогосподарським виробникам у прифронтових регіонах, зокрема на територіях можливих та активних бойових дій, де працюють державні електронні інформаційні ресурси.

Автор:
Тетяна Ковальчук