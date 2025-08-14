Уряд збільшив фінансову підтримку аграріїв у прифронтових регіонах

Кабінет міністрів України 13 серпня ухвалив зміни, що розширюють фінансову допомогу сільськогосподарським виробникам у прифронтових регіонах, зокрема на територіях можливих та активних бойових дій, де працюють державні електронні інформаційні ресурси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв наголосив, що оновлені програми спрямовані на збереження робочих місць, збільшення площ вирощування культур і стабілізацію обсягів виробництва. Зміни стосуються двох інструментів підтримки — грантів для інвестицій у сади та теплиці та дотацій на гектар для багаторічних насаджень.

Відтепер у програмі грантів на створення та розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства діятиме єдиний ліміт компенсації вартості висадки насаджень — до 400 тисяч гривень за гектар для всіх культур без диференціації залежно від виду.

Нові умови співфінансування передбачають:

до 80% вартості проєкту висадки насаджень або будівництва модульної теплиці — для господарств, зареєстрованих чи таких, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій (у тому числі там, де функціонують державні електронні ресурси, і дата завершення бойових дій не визначена), а також для власників або користувачів земель, з яких понад 80% перебувають в окупації;

до 50% вартості проєкту — для всіх інших отримувачів грантів.

Решту витрат, відповідно 20% або 50%, аграрії покриватимуть власними чи кредитними коштами.

Також аграрії у зонах бойових дій отримають 1 000 грн на гектар землі.