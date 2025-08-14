Правительство увеличило финансовую поддержку аграриев в прифронтовых регионах

Кабинет министров Украины 13 августа принял изменения, расширяющие финансовую помощь сельскохозяйственным производителям в прифронтовых регионах, в частности, на территориях возможных и активных боевых действий, где работают государственные электронные информационные ресурсы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что обновленные программы направлены на сохранение рабочих мест, увеличение площадей выращивания культур и стабилизацию объемов производства. Изменения касаются двух инструментов поддержки – грантов для инвестиций в сады и теплицы и дотаций на гектар для многолетних насаждений.

Теперь в программе грантов на создание и развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства будет действовать единый лимит компенсации стоимости высадки насаждений — до 400 тысяч гривен за гектар для всех культур без дифференциации в зависимости от вида.

Новые условия софинансирования предусматривают:

до 80% стоимости проекта высадки насаждений или строительства модульной теплицы — для хозяйств, зарегистрированных или работающих в зонах возможных или активных боевых действий (в том числе там, где функционируют государственные электронные ресурсы, и дата завершения боевых действий не определена), а также для владельцев или пользователей земель;

до 50% стоимости проекта – для всех остальных получателей грантов.

Остальные расходы, соответственно 20% или 50%, аграрии будут покрывать собственными или кредитными средствами.

Также аграрии в зонах боевых действий получат 1000 грн на гектар земли.