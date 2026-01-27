Миллионы на теплице и сады: Минэкономики возобновляет грантовую поддержку аграриев

Со 2 февраля в Украине возобновляют прием заявок на получение государственной помощи в форме грантов для развития садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. Подача заявок будет осуществляться через портал "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Мы восстанавливаем одну из важных программ поддержки аграриев - гранты на сады и теплицы. Это не краткосрочная помощь, а инвестиция в развитие агросектора, создание рабочих мест в общинах и повышение устойчивости производства. В 2026 году на программу в госбюджете предусмотрено 465 млн долларов", - подчеркнул заместитель министра.

Сколько денег можно получить?

Гранты на сады можно получить для высадки и обустройства насаждений площадью от 1 до 25 гектаров. Максимальный размер поддержки – до 10 млн грн на одного получателя, но не более 400 тыс. грн на гектар.

Гранты на теплице предоставляются для строительства модульных теплиц площадью от 0,4 до 2,4 га. Размер гранта зависит от площади:

0,4–0,6 га – до 2 млн грн;

0,8–1,2 га – до 3,5 млн грн;

1,6–2,4 га – до 7 млн грн.

В этом году государство уделяет особое внимание устойчивости агросектора в условиях войны. Для проектов на прифронтовых и деоккупированных территориях государство может покрывать до 80% стоимости проекта.

Главное условие для всех проектов — земля должна быть в собственности или пользовании не менее 7 лет, а хозяйство зарегистрировано в Государственном аграрном реестре.

Как отметили в министерстве, в 2025 году в рамках программы было поддержано 69 проектов на общую сумму 438,4 млн грн, из них 268,1 млн грн направлено на развитие садоводства и 170,3 млн грн – на строительство тепличных хозяйств. В целом с начала действия программы - с 2022 года государство уже предоставило грантов на развитие садов и теплиц более чем на 1,6 млрд грн. В частности, на сады – 1, 1 млн грн и на теплице – 495 млн грн.

Напомним, 13 августа Кабмин принял изменения, расширяющие финансовую помощь сельскохозяйственным производителям в прифронтовых регионах, в частности, на территориях возможных и активных боевых действий, где работают государственные электронные информационные ресурсы.