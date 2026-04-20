Ирландия планирует выплачивать украинцам до €10 тысяч за возвращение домой

Ирландия планирует выплачивать украинцам до €10 тысяч за возвращение домой / Unsplash

Правительство Ирландии разрабатывает программу финансового стимулирования украинских беженцев для их добровольного возвращения в Украину. По предварительным данным, размер выплаты может составлять до €2 500 на одного человека или до €10 000 на семью.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на The Times.

Эта инициатива является частью стратегии сокращения нагрузки на государственный бюджет и социальную инфраструктуру страны.

Сокращение программ размещения и социальное давление

Новый подход ирландских властей предполагает постепенное сворачивание программы государственного жилья для беженцев. Изменение политики может иметь следующие последствия:

  • Сокращение контрактов: власти планируют прекратить аренду объектов для размещения, что может затронуть около 16 тысяч украинцев.
  • Экономия бюджета: прямые выплаты за возврат рассматриваются как более выгодная альтернатива долгосрочному субсидированию жилья и социальных выплат.
  • Добровольность: правительство отмечает, что программа рассчитана на тех, кто уже принял решение вернуться, и не является принудительной депортацией.

В то же время инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди правозащитников, указывающих на продолжающиеся риски безопасности в Украине. Пока параметры программы проходят этап внутренних консультаций в правительстве.

Напомним, правительство Великобритании продлил украинским беженцам срок пребывания еще на два года. Это позволяет гражданам Украины, воспользовавшимся визовыми схемами поддержки, планировать свою жизнь в Соединенном Королевстве на более длительный период.

Максим Кольц