Президент Польши Навроцкий подписал новый закон о помощи украинцам: что меняется

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, изменяющий подход государства к поддержке украинских беженцев. Теперь вместо отдельного специального режима помощи все инструменты интегрируют в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RMF24.

Кароль Навроцкий подчеркнул, что Польша постоянно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. В то же время, он считает, что выполнил обещание закончить "этап безусловных привилегий" для украинцев.

После начала полномасштабной войны в 2022 году Польша ввела специальный закон для граждан Украины.

Он создал отдельную правовую систему с максимально упрощенными процедурами – от легализации пребывания и трудоустройства до доступа к социальным выплатам, медицине и образованию.

Этот режим фактически работал параллельно с общим миграционным законодательством. Теперь Польша отказывается от отдельной модели.

Что меняется

Подписанный документ предусматривает постепенное сворачивание специального закона и перенос ключевых механизмов поддержки украинцев в общую систему защиты иностранцев.

Таким образом, украинцы будут сохранять право на помощь, но уже в пределах унифицированных правил.

Также закон продлевает легальное пребывание в Польше для выехавших из-за войны граждан Украины до 4 марта 2027 года.

Среди принципиальных новшеств — ужесточение требований по регистрации. Украинцы обязаны подать заявление на получение номера PESEL — персонального идентификационного кода, открывающего доступ к государственным сервисам и упрощающего административные процедуры в течение 30 дней с момента въезда в Польшу.

Если заявление не будет подано в установленный срок, временная защита будет автоматически прекращаться, а это будет считаться добровольным отказом от соответствующего статуса.

Агентство PAP уточняет, что согласно подписанному закону будут ограничены социальные выплаты, предоставляемые руководителем Управления по делам иностранцев РП. Медицинская помощь будет предоставляться только несовершеннолетним, работающим лицам, жертвам пыток и изнасилований, а также лицам из уязвимых групп, проживающих в центрах коллективного размещения. Неработающие лица будут получать медицинскую помощь в том же объеме, что и другие неработающие иностранцы, находящиеся в Польше. Закон ограничивает помощь беженцам в сфере проживания и питания только к особо уязвимым группам, для которых переход к стандартным решениям в польской системе был бы связан с непропорционально высокими затратами.

Закон вступит в силу 5 марта 2026 года.

По оценкам Польского экономического института (PIE), в Польше легально находится более 1,5 миллиона украинцев. Около 964 тысяч из них имеют статус PESEL UKR, что подтверждает временную защиту. Еще около 482 тысячи получили разрешение на временное проживание, а почти 58 тысяч – на постоянное.

В польских школах учится почти 300 тысяч украинских детей, а еще более 47 тысяч граждан Украины получают высшее образование.

Напомним, с февраля 2026 г. в Польше вступили в силу новые правила выплаты семейной помощи 800+ для граждан Украины со статусом UKR.