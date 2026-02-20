Президент Польщі Навроцький підписав новий закон про допомогу українцям: що змінюється

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінює підхід держави до підтримки українських біженців. Відтепер замість окремого спеціального режиму допомоги всі інструменти інтегрують до загального Закону про надання захисту іноземцям.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RMF24.

Кароль Навроцький наголосив, що Польща незмінно підтримує Україну в її боротьбі з російською агресією. Водночас він вважає, що виконав обіцянку закінчити "етап безумовних привілеїв" для українців.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Польща запровадила спеціальний закон для громадян України.

Він створив окрему правову систему з максимально спрощеними процедурами — від легалізації перебування і працевлаштування до доступу до соціальних виплат, медицини та освіти.

Цей режим фактично працював паралельно із загальним міграційним законодавством. Відтепер Польща відмовляється від окремої моделі.

Що змінюється

Підписаний документ передбачає поступове згортання спеціального закону та перенесення ключових механізмів підтримки українців до загальної системи захисту іноземців.

Таким чином, українці зберігатимуть право на допомогу, але вже в межах уніфікованих правил.

Також закон подовжує легальне перебування в Польщі для громадян України, які виїхали через війну, до 4 березня 2027 року.

Серед принципових нововведень — посилення вимог щодо реєстрації. Українці зобов’язані подати заяву на отримання номера PESEL — персонального ідентифікаційного коду, який відкриває доступ до державних сервісів і спрощує адміністративні процедури — протягом 30 днів із моменту в’їзду до Польщі.

Якщо заяву не буде подано у встановлений термін, тимчасовий захист автоматично припинятиметься, а це вважатиметься добровільною відмовою від відповідного статусу.

Агентство PAP уточнює, що згідно з підписаним законом, буде обмежено соціальні виплати, що надаються керівником Управління у справах іноземців РП. Медична допомога надаватиметься лише неповнолітнім, працюючим особам, жертвам тортур і зґвалтувань, а також особам із вразливих груп, які проживають у центрах колективного розміщення. Особи, які не працюють, отримуватимуть медичну допомогу в тому ж обсязі, що й інші непрацюючі іноземці, які перебувають у Польщі. Закон обмежує допомогу біженцям у сфері проживання та харчування лише до особливо вразливих груп, для яких перехід до стандартних рішень у польській системі був би пов’язаний із непропорційно високими витратами.

Закон набуде чинності 5 березня 2026 року.

За оцінками Польського економічного інституту (PIE), у Польщі легально перебуває понад 1,5 мільйона українців. Майже 964 тисячі з них мають статус PESEL UKR, що підтверджує тимчасовий захист. Ще близько 482 тисяч отримали дозвіл на тимчасове проживання, а майже 58 тисяч – на постійне.

У польських школах навчається майже 300 тисяч українських дітей, а ще понад 47 тисяч громадян України здобувають вищу освіту.

Нагадаємо, з лютого 2026 року у Польщі набули чинності нові правила виплати сімейної допомоги 800+ для громадян України зі статусом UKR.