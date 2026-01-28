Польща змінює правила виплати допомоги для українців зі статусом UKR

З лютого 2026 року набувають чинності нові правила виплати сімейної допомоги 800+ для громадян України зі статусом UKR.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на rp.pl.

Зміни стали наслідком закону, ухваленого у вересні 2025 року президентом Польщі Каролем Навроцьким, який передбачає нові умови підтвердження права іноземців на сімейні виплати та допомогу українцям у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Згідно з новими правилами, виплата допомоги 800+ для українців зі статусом UKR буде призупинена 31 січня 2026 року. Щоб зберегти право на виплати, отримувачі повинні подати нову заяву з 1 лютого 2026 року на період допомоги 2025/2026 років.

За даними ZUS (заклад соціального страхування Польщі), зміни стосуватимуться виключно громадян України зі статусом UKR та охоплять близько 150 тисяч осіб, які перебувають у Польщі через війну.

Нові вимоги до отримувачів 800+

Для продовження виплат заявники повинні:

повторно подати заявку;

відповідати вимогам щодо професійної діяльності.

ZUS перевірятиме виконання цих вимог на основі даних зі страхових систем. У більшості випадків додаткові документи подавати не потрібно.

До професійної діяльності, зокрема, належать:

робота за трудовим договором або договором доручення;

ведення підприємницької діяльності;

отримання спортивних або докторських стипендій;

отримання допомоги з безробіття або участь у навчанні зі стипендією.

Для окремих видів діяльності база для нарахування пенсійних та інвалідних внесків має становити щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, для інших категорій — 30%. Від цієї вимоги звільняються батьки дітей з інвалідністю, а також заявники, які подають документи на дитину — громадянина Польщі.

Коли ZUS може призупинити виплати

ZUS наголошує, що допомога 800+ виплачується лише за умови, що:

дитина виконує дошкільний або шкільний обов’язок у польському закладі освіти;

і дитина, і заявник фактично проживають у Польщі.

У разі сумнівів щодо проживання, професійної діяльності або виконання дитиною обов’язкової освіти, ZUS може призупинити виплати. Перевірки здійснюватимуться щомісяця.

Чи поширюються зміни на інших іноземців

Аналогічні вимоги щодо професійної діяльності з 1 червня 2026 року запровадять також для іноземців з-поза меж ЄС та ЄАВТ, які легально проживають у Польщі та мають доступ до ринку праці.

Водночас зміни не стосуються громадян Польщі, ЄС, ЄАВТ та Великої Британії.

Що потрібно для подання нової заявки

Починаючи з 1 лютого 2026 року, у заявці необхідно:

вказати номер PESEL заявника та дитини;

надати дані про перетин кордону;

підтвердити законність перебування в Польщі;

підтвердити відповідність вимогам професійної діяльності;

задекларувати, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.

Також у формі з’являться нові питання щодо інвалідності дитини.

Окрім цього уряд Польщі підготував законопроект, який скасує особливий статус українських біженців після 4 березня 2026 року.