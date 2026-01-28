Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,07

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Польща змінює правила виплати допомоги для українців зі статусом UKR

біженці
Польща змінює правила виплати допомоги

З лютого 2026 року набувають чинності нові правила виплати сімейної допомоги 800+ для громадян України зі статусом UKR.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на rp.pl.

Зміни стали наслідком закону, ухваленого у вересні 2025 року президентом Польщі Каролем Навроцьким, який передбачає нові умови підтвердження права іноземців на сімейні виплати та допомогу українцям у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Згідно з новими правилами, виплата допомоги 800+ для українців зі статусом UKR буде призупинена 31 січня 2026 року. Щоб зберегти право на виплати, отримувачі повинні подати нову заяву з 1 лютого 2026 року на період допомоги 2025/2026 років.

За даними ZUS (заклад соціального страхування Польщі), зміни стосуватимуться виключно громадян України зі статусом UKR та охоплять близько 150 тисяч осіб, які перебувають у Польщі через війну.

Нові вимоги до отримувачів 800+

Для продовження виплат заявники повинні:

  • повторно подати заявку;
  • відповідати вимогам щодо професійної діяльності.

ZUS перевірятиме виконання цих вимог на основі даних зі страхових систем. У більшості випадків додаткові документи подавати не потрібно.

До професійної діяльності, зокрема, належать:

  • робота за трудовим договором або договором доручення;
  • ведення підприємницької діяльності;
  • отримання спортивних або докторських стипендій;
  • отримання допомоги з безробіття або участь у навчанні зі стипендією.

Для окремих видів діяльності база для нарахування пенсійних та інвалідних внесків має становити щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, для інших категорій — 30%. Від цієї вимоги звільняються батьки дітей з інвалідністю, а також заявники, які подають документи на дитину — громадянина Польщі.

Коли ZUS може призупинити виплати

ZUS наголошує, що допомога 800+ виплачується лише за умови, що:

  • дитина виконує дошкільний або шкільний обов’язок у польському закладі освіти;
  • і дитина, і заявник фактично проживають у Польщі.

У разі сумнівів щодо проживання, професійної діяльності або виконання дитиною обов’язкової освіти, ZUS може призупинити виплати. Перевірки здійснюватимуться щомісяця.

Чи поширюються зміни на інших іноземців

Аналогічні вимоги щодо професійної діяльності з 1 червня 2026 року запровадять також для іноземців з-поза меж ЄС та ЄАВТ, які легально проживають у Польщі та мають доступ до ринку праці.

Водночас зміни не стосуються громадян Польщі, ЄС, ЄАВТ та Великої Британії.

Що потрібно для подання нової заявки

Починаючи з 1 лютого 2026 року, у заявці необхідно:

  • вказати номер PESEL заявника та дитини;
  • надати дані про перетин кордону;
  • підтвердити законність перебування в Польщі;
  • підтвердити відповідність вимогам професійної діяльності;
  • задекларувати, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.

Також у формі з’являться нові питання щодо інвалідності дитини.

Окрім цього уряд Польщі підготував законопроект, який скасує особливий статус українських біженців після 4 березня 2026 року.

Автор:
Тетяна Гойденко