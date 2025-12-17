У Польщі прогнозують, що близько 650 тисяч українців можуть виїхати з країни

Близько 650 тисяч українців, які нині працюють у Польщі, можуть у перспективі залишити цю країну через те, що лише 15% громадян України змогли добре інтегруватися у польське суспільство.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у новому дослідженні Польського економічного інституту (PIE), яке оприлюднило видання Rzeczpospolita.

Аналітики з’ясували, що для українців у Польщі найважливіше – мати легальний статус, стабільну роботу та гідну зарплату. Натомість соціальні виплати та можливість інтеграції в польське суспільство для більшості з них відіграють другорядну роль.

У Польщі легально перебуває понад 1,5 мільйона українців

За оцінками PIE, у Польщі легально перебуває понад 1,5 мільйона українців. Майже 964 тисячі з них мають статус PESEL UKR, що підтверджує тимчасовий захист. Ще близько 482 тисяч отримали дозвіл на тимчасове проживання, а майже 58 тисяч – на постійне.

Крім того, 854 тисячі українців сплачують внески до системи соціального страхування ZUS, що становить приблизно 5% усіх застрахованих у Польщі. У польських школах навчається майже 300 тисяч українських дітей, а ще понад 47 тисяч громадян України здобувають вищу освіту.

Аналітики підкреслюють, що українці зазвичай досить швидко знаходять роботу – рівень зайнятості серед них сягає 75–85%. Однак сам факт працевлаштування не гарантує бажання залишитися в країні надовго. Вирішальними стають соціальні зв’язки, почуття приналежності та особисте ставлення до Польщі.

Дослідження також показало, що навіть добре інтегровані українці можуть ухвалити рішення про виїзд, тоді як менш адаптовані інколи залишаються через відсутність альтернатив.

Чотири соціальні групи

У PIE підкреслюють, що українську спільноту в Польщі не можна зводити лише до поділу на довоєнних мігрантів і біженців після 2022 року. Дослідники виділили чотири соціальні групи, які суттєво різняться між собою.

Найчисельнішою є група "гості", яка охоплює близько 39% українців. Це переважно чоловіки, які працюють на простих роботах або на посадах із середньою кваліфікацією. Більшість із них приїхала до Польщі після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Другою за розміром є категорія "мандрівниці" (30%). Йдеться здебільшого про молодих жінок, які працюють у сфері послуг, медицині, освіті чи торгівлі. Вони відкриті до нового досвіду, однак часто розглядають перебування в Польщі як тимчасове та планують повернення в Україну.

Ще 16% складають так звані "прибульці", люди без постійної роботи. Частина з них перебуває в активному пошуку зайнятості, інші тимчасово не працюють. Це переважно жінки, які проживають у Польщі до чотирьох років і не мають чітко визначених планів на майбутнє.

Найменшу групу — 15% становлять "осадники". Це українці, здебільшого чоловіки, які мешкають у Польщі понад чотири роки, володіють мовою, мають стабільну роботу та добре інтегрувалися. Саме вони найчастіше розглядають Польщу як країну для довгострокового проживання.

За прогнозами PIE, польський ринок праці потенційно можуть покинути близько 300 тисяч "гостей" і приблизно 285 тисяч "мандрівниць". Водночас майже 40% українців можуть залишитися в Польщі на постійній основі — зокрема ті, хто планує отримати громадянство.

Аналітики констатують, що рішення залишитися чи поїхати — це передусім психологічний та емоційний вибір, а не лише питання доходів. За результатами дослідження, відчуття зв’язку з країною впливає на це рішення вчетверо сильніше, ніж економічні фактори.

Зауважимо, рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль завдяки покращенню становища на ринку праці, підвищенню фінансової самостійності, розширенню мережі контактів із поляками та зростанню рівня володіння польською мовою. Водночас знижується частота та обсяги грошових переказів в Україну з Польщі.