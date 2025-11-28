Запланована подія 2

Повернення додому: Нідерланди змінять статус для українських біженців після 2027 року

Нідерланди готують новий статус для українців з 2027 року / Depositphotos

Уряд Нідерландів розробляє новий план, згідно з яким українським біженцям у Нідерландах буде надано спеціальний статус у 2027 році, спрямований на їхнє повернення до України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NOS.

За даними джерел видання, пропозиція Міністерства з питань притулку та міграції Нідерландів також передбачає, що українці, які мають оплачувану роботу, муситимуть самостійно сплачувати оренду житла.

Вони також повинні будуть самостійно сплачувати внески на медичне страхування. Ті, хто не має роботи, повинні будуть подавати заявки на отримання допомоги.

Уряд вживає ці заходи, щоб скоротити витрати на прийом українців і уникнути перевантаження Імміграційної служби (IND). Це пов’язано з тим, що Єврокомісія не продовжуватиме спеціальну програму захисту, яка має закінчитися у березні 2027 року.  

Наразі в Нідерландах проживає близько 120 тисяч українців, з них понад 60% мають роботу. Тому в Міністерстві з питань притулку та міграції вважають логічним, щоб ці люди частково чи повністю покривали свої витрати на проживання.

Раніше повідомлялося, що українські чоловіки, які мають роботу в Нідерландах, повинні самостійно знаходити та оплачувати житло. Ініціатива стала відповіддю на серйозну проблему з житлом для біженців. 

Автор:
Тетяна Бесараб