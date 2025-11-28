Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,24

49,05

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Возвращение домой: Нидерланды изменят статус украинских беженцев после 2027 года

беженцы
Нидерланды готовят новый статус для украинцев с 2027 года / Depositphotos

Правительство Нидерландов разрабатывает новый план, согласно которому украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен специальный статус в 2027 году, направленный на их возвращение в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NOS .

По данным источников издания, предложение Министерства по убежищу и миграции Нидерландов также предусматривает, что украинцы, имеющие оплачиваемую работу, должны будут самостоятельно платить аренду жилья.

Они также должны будут самостоятельно платить взносы на медицинское страхование. Те, у кого нет работы, должны будут подавать заявки на получение помощи.

Правительство принимает эти меры, чтобы сократить расходы на прием украинцев и избежать перегрузки Иммиграционной службы (IND). Это связано с тем, что Еврокомиссия не будет продолжать специальную программу защиты, которая должна завершиться в марте 2027 года.

В Нидерландах проживает около 120 тысяч украинцев, из них более 60% имеют работу. Поэтому в Министерстве по приюту и миграции считают логичным, чтобы эти люди частично или полностью покрывали свои расходы на проживание.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины, работающие в Нидерландах, должны самостоятельно находить и оплачивать жилье. Инициатива стала ответом на серьезную проблему с жильем для беженцев.

Автор:
Татьяна Бессараб