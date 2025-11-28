Возвращение домой: Нидерланды изменят статус украинских беженцев после 2027 года

Правительство Нидерландов разрабатывает новый план, согласно которому украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен специальный статус в 2027 году, направленный на их возвращение в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NOS .

По данным источников издания, предложение Министерства по убежищу и миграции Нидерландов также предусматривает, что украинцы, имеющие оплачиваемую работу, должны будут самостоятельно платить аренду жилья.

Они также должны будут самостоятельно платить взносы на медицинское страхование. Те, у кого нет работы, должны будут подавать заявки на получение помощи.

Правительство принимает эти меры, чтобы сократить расходы на прием украинцев и избежать перегрузки Иммиграционной службы (IND). Это связано с тем, что Еврокомиссия не будет продолжать специальную программу защиты, которая должна завершиться в марте 2027 года.

В Нидерландах проживает около 120 тысяч украинцев, из них более 60% имеют работу. Поэтому в Министерстве по приюту и миграции считают логичным, чтобы эти люди частично или полностью покрывали свои расходы на проживание.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины, работающие в Нидерландах, должны самостоятельно находить и оплачивать жилье. Инициатива стала ответом на серьезную проблему с жильем для беженцев.