Нидерланды меняют правила для беженцев: украинских мужчин призывают самостоятельно оплачивать жилье

Украинские мужчины, работающие в Нидерландах, должны самостоятельно находить и оплачивать жилье. Инициатива стала ответом на серьезную проблему с жильем для беженцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NOS.

Министр по делам убежища и миграции Нидерландов Эллен Кейзер заявила, что приюты переполнены, и местные власти вместе с Красным Крестом больше не могут принимать новых людей.

По ее словам, вполне логично, что мужчины с работой и доходом в Нидерландах сами позаботятся о своем жилье, особенно если с ними уже есть семья. По словам министра, работающие голландцы поступают так же. Они также могут попросить помощи у своих работодателей.

Сейчас у муниципалитетов около 97 000 мест для украинцев, но все они заполнены, несмотря на то, что ежемесячно прибывают сотни новых беженцев. В августе было зафиксировано рекордное количество регистраций от украинцев - 435 человек. Это оказало чрезвычайное давление на систему.

В то же время министр подчеркнула, что не считает свое предложение жестоким, поскольку Нидерланды уже предоставляют украинцам защиту.

А вот приехавших в Нидерланды не напрямую из Украины, а через другие страны ЕС правительство хочет "стимулировать" вернуться назад.

Украинцы, бежавшие от войны в своей стране, подпадают под действие Европейской директивы о временной защите (RTB) и потому имеют право на убежище и образование в Нидерландах. Это положение было продлено до 4 марта 2027 года. Муниципалитеты, в зависимости от емкости и размера, должны предоставлять убежище и получать фиксированную сумму на каждого беженца.

Кейзер поддерживает эту инструкцию, но говорит, что она оставляет возможность отправлять людей обратно в страну, где они были раньше, или просить их самостоятельно организовать жилье.

