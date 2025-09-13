Запланована подія 2

В Польше изменят правила выплат украинским беженцам по программе "800+"

Сейм Польши принял закон, изменяющий условия получения помощи для беженцев по программе "800+".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Украины, председателя Специальной комиссии по вопросам защиты ВПО Павла Фролова.

Речь идет о выплатах в размере 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет. Теперь право на помощь будут иметь только те украинские беженцы, которые работают и зарабатывают по меньшей мере 50% от минимальной зарплаты (2333 злотых), а также если их дети учатся в польских школах. Исключением остаются лица с инвалидностью.

Орган соцстраха (ZUS) будет ежемесячно проверять, работают ли получатели помощи, а также не покинули ли они территорию Польши. Если беженец не активен в течение месяца, выплата приостанавливается.

Как сообщает "Польское агентство печати", Сейм принял решение продлить срок легального пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года.

Отдельно депутаты поддержали поправку, гарантирующую выплаты по программе «800+» для несовершеннолетних граждан Украины, которые находятся под институциональной опекой.

За принятие законопроекта с поправками проголосовали 16 депутатов, пять высказались против, еще один воздержался.

Президент Польши ветировал закон о соцвыплатах и медицинской помощи для неработающих украинцев

Граждане Украины, выехавшие за границу из-за полномасштабной войны и получивших там право на легальное пребывание, как правило, получают социальную помощь от принимающей страны.

Размеры и условия такой помощи в каждой стране разные и зависят, прежде всего, от финансовых возможностей государства. С 2022 года суммы выплат часто менялись, а некоторые государства отменяли их вообще.

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Этот документ, среди прочего, должен был продлить временную защиту для убегающих от войны граждан Украины до марта 2026 года.

В настоящее время действующие нормы действительны только до 30 сентября 2025 года.

В то же время речник   польского   правительства   Адам   Шлапка сообщил, что к 8 сентября, то есть к следующему заседанию Сейма, будет подготовлено новое законодательное предложение, которое урегулирует этот вопрос и не допустит хаоса.   через президентское вето . Он уточнил, что Совет министров работает над решением, определяющим правила социальных выплат для всех иностранцев в Польше,   пишет   RMF24.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание в связи с российской агрессией. По данным Евростата, по состоянию на март 2025 года убежище от войны в этой стране нашли 992 тысяч украинских граждан.

Автор:
Татьяна Гойденко