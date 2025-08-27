Запланована подія 2

В ЕС отреагировали на планы Польши сократить поддержку беженцам из Украины: что говорят

Польша, Украина
Фото: depositphotos

В Европейской комиссии заявили, что государства-члены обязаны гарантировать украинцам под временной защитой доступ к медицине и средствам существования, но объем соцвыплат и медпомощи каждая страна устанавливает самостоятельно.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге сказал спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает "Общественное".

Он отметил, что решение о сумме материального обеспечения или объеме медицинской помощи для украинских беженцев принимает каждое государство ЕС отдельно, однако должно обеспечивать украинцам базовые средства для существования и медпомощь.

Ламмерт подчеркнул, что директива о временной защите не предусматривает определенной суммы или минимального порога социальной помощи для украинских беженцев.

В то же время представитель ЕК отметил, что Брюссель также предоставляет финансирование европейским странам для помощи украинцам.

" Мы предоставляем значительное финансирование. Недавно мы опубликовали решение о предоставлении еще 3 миллиардов евро для государств-членов, принимающих украинских беженцев ",   – сказал он.

Ламмерт напомнил, что Евросоюз продлил украинцам статус временной защиты до марта 2027 года.

"Сделав это, ЕС укрепляет свою непреклонную преданность поддержке Украины столько, сколько потребуется ",   – подчеркнул Ламмерт.

Президент Польши ветировал закон о соцвыплатах и медицинской помощи для неработающих украинцев

Граждане Украины, выехавшие за границу из-за полномасштабной войны и получивших там право на легальное пребывание, как правило, получают социальную помощь от принимающей страны.

Размеры и условия такой помощи в каждой стране разные и зависят, прежде всего, от финансовых возможностей государства. С 2022 года суммы выплат часто менялись, а некоторые государства отменяли их вообще.

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Этот документ, среди прочего, должен был продлить временную защиту для убегающих от войны граждан Украины до марта 2026 года.

В настоящее время действующие нормы действительны только до 30 сентября 2025 года.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание в связи с российской агрессией. По данным Евростата, по состоянию на март 2025 года убежище от войны в этой стране нашли 992 тысяч украинских граждан.

Автор:
Светлана Манько