В ЄС відреагували на плани Польщі скоротити підтримку біженцям з України: що кажуть

У Європейській комісії заявили, що держави-члени зобов’язані гарантувати українцям під тимчасовим захистом доступ до медицини та засобів існування, але обсяги соцвиплат і меддопомоги кожна країна встановлює самостійно.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу сказав речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає "Суспільне".

Він зауважив, що рішення про суму матеріального забезпечення чи обсяг медичної допомоги для українських біженців приймає кожна держава ЄС окремо, проте має забезпечувати українцям базові засоби для існування та меддопомогу.

Ламмерт підкреслив, що директива про тимчасовий захист не передбачає певну суму або мінімальний поріг соціальної допомоги для українських біженців.

Водночас речник ЄК зазначив, що Брюссель також надає фінансування європейським країнам для допомоги українцям.

"Ми надаємо значне фінансування. Нещодавно ми опублікували рішення про надання ще 3 мільярдів євро для держав-членів, які приймають українських біженців", — сказав він.

Ламмерт нагадав, що Євросоюз подовжив українцям статус тимчасового захисту до березня 2027 року.

"Зробивши це, ЄС зміцнює свою непохитну відданість підтримці України стільки, скільки буде потрібно", — наголосив Ламмерт.

Президент Польщі ветував закон про соцвиплати та медичну допомогу для непрацюючих українців

Громадяни України, які виїхали за кордон через повномасштабну війну та отримали там право на легальне перебування, як правило, отримують соціальну допомогу від приймаючої країни.

Розміри та умови такої допомоги у кожній країні різні та залежать передусім від фінансових можливостей держави. З 2022 року суми виплат часто змінювались, а деякі держави скасовували їх взагалі.

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Цей документ, серед іншого, мав продовжити тимчасовий захист для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року.

Наразі чинні норми дійсні лише до 30 вересня 2025 року.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування у зв`язку з російською агресією. За даними Євростату, станом на березень 2025 року прихисток від війни в цій країні знайшли 992 тисячі українських громадян.