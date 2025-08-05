Українці отримують лише €6 млрд із €46,9 млрд: посол відповів на критику щодо виплат біженцям у Німеччині

Соціальні виплати у Німеччині становлять 46 мільярдів євро, з них лише 6,3 мільярда призначено для українських біженців.

Як пише Delo.ua, про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

"Понад 1 мільйон українців знайшли прихисток у Німеччині, з них 70% — жінки та діти. Понад 30% українських громадян, які перебувають у Німеччині, вже працевлаштовані", - зазначив посол.

Його допис з'явився після того, як прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) з правлячої коаліції Маркус Зедер на вихідних в інтерв'ю телеканалу ZDF виступив за скасування виплат українцям.

За словами Зедера, виплати соціальної допомоги перешкоджають інтеграції українців на ринку праці. Він вважає, що багато з них не шукають роботу, попри високий рівень освіти та кваліфікації.

"Потрібно забезпечити, щоб більше не було жодних виплат громадян для всіх, хто приїхав з України. Це має стосуватися не лише тих, хто приїде в майбутньому, але всіх", - заявив він.

У 2024 році Німеччина виділила 22,2 мільярда євро на виплати іноземцям у рамках програми Bürgergeld, тоді як на допомогу власним громадянам пішло 24,7 мільярда євро.

За даними Євростату, станом на кінець травня 2025 року, Німеччина надала статус тимчасового захисту майже 1,2 мільйона українських біженців, що становить 27,9% від загальної кількості в ЄС. Протягом року кількість українських біженців у Німеччині зі статусом тимчасового захисту скоротилася на 139,68 тисячі осіб.

Нагадаємо, рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині — трохи вище 33%. Цей показник поступається сусіднім країнам, які прийняли українців після повномасштабного вторгнення.

Раніше Delo.ua розбиралося, ким і де працевлаштовуються українські біженці в Німеччині.