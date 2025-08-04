Понад третину українців зі статусом захисту знайшли роботу в Німеччині

У Німеччині працює понад третина українських біженців зі статусом захисту. Це нижчий показник, ніж в інших країнах, що також прийняли велику кількість українців після початку повномасштабного вторгнення.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані, надані Укрінформу Федеральним агентством зайнятості Німеччини.

Зазначається, що на початку 2025 року в Німеччині працювало майже 300 тисяч українців. Серед них — 174 080 жінок і 125 590 чоловіків.

Водночас кількість одержувачів соціальної допомоги Bürgergeld (яку отримують лише громадяни ФРН і українці зі статусом захисту) у віці від 15 до 65 років (вік працездатності) становила 497 210 осіб: 317 250 жінок і 179 970 чоловіків.

Станом на квітень 2025 року майже 700 тисяч українців отримували допомогу Bürgergeld у Німеччині. З них 413 290 — жінки, 280 120 — чоловіки. Серед чоловіків, що отримують виплати, 150 660 — працездатного віку.

З огляду на це, рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині — трохи вище 33%. Цей показник поступається сусіднім країнам, які прийняли українців після повномасштабного вторгнення.

У Федеральному агентстві зайнятості також повідомили, що середня сума виплат за програмою Bürgergeld у березні 2025 року становила 882 євро.

Розмір допомоги залежить від віку та сімейного стану одержувача. Одинокі дорослі та батьки-одинаки отримують 563 євро на місяць, подружжя - по 506 євро на кожного, діти - від 357 до 471 євро залежно від віку.

Зареєстровані українські біженці, на відміну від представників інших національностей, користуються тимчасовим захистом, передбаченим §24 закону про перебування. Він дозволяє їм легально перебувати в Німеччині, працювати, користуватися соціальними послугами, а дітям – здобувати освіту.

За даними Євростату на 31 березня 2025 року понад 4,26 млн українців мали тимчасовий захист у ЄС. Найбільше українців з тимчасовим захистом перебувало в Німеччині (1,18 млн), Польщі (майже 1 млн) та Чехії (понад 365 тис.).