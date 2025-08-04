Более трети украинцев со статусом защиты нашли работу в Германии

В Германии работает более трети украинских беженцев со статусом защиты. Это более низкий показатель, чем в других странах, которые также приняли большое количество украинцев после начала полномасштабного вторжения.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные, предоставленные Укринформу Федеральным агентством занятости Германии.

Отмечается, что в начале 2025 года в Германии работало около 300 тысяч украинцев. Среди них – 174 080 женщин и 125 590 мужчин.

В то же время количество получателей социальной помощи Bürgergeld (получаемой только гражданами ФРГ и украинцами со статусом защиты) в возрасте от 15 до 65 лет (возраст трудоспособности) составило 497 210 человек: 317 250 женщин и 179 970 мужчин.

По состоянию на апрель 2025 почти 700 тысяч украинцев получали помощь Bürgergeld в Германии. Из них 413 290 – женщины, 280 120 – мужчины. Среди мужчин, получающих выплаты, 150 660 – трудоспособного возраста.

Учитывая это, уровень занятости среди украинских беженцев в Германии — чуть выше 33%. Этот показатель уступает соседним странам, принявшим украинцев после полномасштабного вторжения.

В Федеральном агентстве занятости также сообщили, что средняя сумма выплат по программе Bürgergeld в марте 2025 года составила 882 евро.

Размер пособия зависит от возраста и семейного положения получателя. Одинокие взрослые и родители-одиночки получают 563 евро в месяц, супруги – по 506 евро на каждого, дети – от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.

Зарегистрированные украинские беженцы, в отличие от представителей других национальностей, пользуются временной защитой, предусмотренной §24 закона о пребывании.

По данным Евростата на 31 марта 2025 года более 4,26 млн украинцев имели временную защиту в ЕС. Больше украинцев с временной защитой находилось в Германии (1,18 млн), Польше (почти 1 млн) и Чехии (более 365 тыс.).