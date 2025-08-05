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Украинцы получают только €6 млрд из €46,9 млрд: посол ответил на критику выплат беженцам в Германии

евро
Более 30% украинцев в Германии уже работают

Социальные выплаты в Германии составляют 46 млрд евро, из них только 6,3 млрд предназначено для украинских беженцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

"Более 1 миллиона украинцев нашли убежище в Германии, из них 70% — женщины и дети. Более 30% украинских граждан, находящихся в Германии, уже трудоустроены", - отметил посол.

Его сообщение появилось после того, как премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) по правящей коалиции Маркус Зедер на выходных в интервью телеканалу ZDF выступил за отмену выплат украинцам.

По словам Зедера, выплаты социальной помощи препятствуют интеграции украинцев на рынке труда. Он считает, что многие из них не ищут работу, несмотря на высокий уровень образования и квалификации.

"Нужно обеспечить, чтобы больше не было никаких выплат граждан для всех приехавших из Украины. Это должно касаться не только тех, кто приедет в будущем, но всех", - заявил он.

В 2024 году Германия выделила 22,2 миллиарда евро на выплаты иностранцам в рамках программы Bürgergeld, в то время как на помощь собственным гражданам ушло 24,7 миллиарда евро.

По данным Евростата, на конец мая 2025 года Германия предоставила статус временной защиты почти 1,2 миллиона украинских беженцев, что составляет 27,9% от общего количества в ЕС. В течение года количество украинских беженцев в Германии со статусом временной защиты сократилось на 139,68 тысяч человек.

Напомним, уровень занятости среди украинских беженцев в Германии - чуть выше 33%. Этот показатель уступает соседним странам, принявшим украинцев после полномасштабного вторжения.

Ранее Delo.ua разбиралось, кем и где трудоустраиваются украинские беженцы в Германии .

Автор:
Татьяна Бессараб