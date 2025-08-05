За год количество трудоустроенных украинских беженцев в Германии выросло почти на 40%

В Германии растет количество трудоустроенных украинских граждан, пользующихся статусом защиты. В 2024 году их стало больше на 38,9%.

Об этом пишет Delo.ua, сравнив статистические данные Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии и Федерального агентства занятости Германии по состоянию на начало 2024 и 2025 годов соответственно.

По информации, предоставленной нам в начале года Минтруда Германии, в январе 2024 года количество трудоустроенных украинцев составляло 215 733 человека. Еще тогда отмечалось, что среднемесячное количество украинцев, нашедших работу, имела тенденцию к росту. Если в 2023 году ежемесячный прирост украинцев, впервые вышедших на работу, составлял в среднем 4,76 тыс., то только за восемь месяцев 2024 этот показатель вырос наполовину, до 7,13 тыс. лиц.

В то же время согласно данным, предоставленным Федеральным агентством занятости агентству "Укринформ", в начале 2025 года в Германии были трудоустроены уже 299 670 граждан Украины : из них 174 080 - женщины и 125 590 - мужчины.

То есть за год произошел значительный рост количества украинцев, имеющих работу в Германии – почти на 40%, или более чем на 80 тысяч человек.

Однако уровень трудоустройства среди украинцев в Германии составляет 33%. Соответственно, только каждый третий имеет работу. Это низкий показатель по сравнению с другими странами, также принявшими большое количество украинцев после начала полномасштабного вторжения.

Украинские беженцы в Германии, в отличие от мигрантов из других стран, имеют право на временную защиту в соответствии с §24 закона о пребывании. Этот статус дает им легальное право жить, работать, получать социальную помощь и доступ к образованию для детей.

По состоянию на 31 марта 2025 года, по данным Евростата, более 4,26 миллиона украинцев воспользовались временной защитой в странах ЕС. Больше всего таких лиц зарегистрировано в Германии – 1,18 млн, в Польше – почти 1 млн и более 365 тысяч – в Чехии.