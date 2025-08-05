За рік кількість працевлаштованих українських біженців у Німеччині зросла майже на 40%

У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українських громадян, які користуються статусом захисту. Протягом 2024 року їх стало більше на 38,9%.

Про це пише Delo.ua, порівнявши статистичні дані Федерального міністерства праці та соціальних питань Німеччини і Федерального агентства зайнятості Німеччини станом на початок 2024 і 2025 років відповідно.

За інформацією, яку надало нам на початку року Мінпраці Німеччини, у січні 2024 року кількість працевлаштованих українців становила 215 733 осіб. Ще тоді зазначалося, що середньомісячна кількість українців, які знайшли роботу, мала тенденцію до зростання. Якщо у 2023 році щомісячний приріст українців, які вперше вийшли на роботу, становив у середньому 4,76 тис., то лише за вісім місяців 2024-го цей показник зріс наполовину, до 7,13 тис. осіб.

Водночас згідно з даними, які надало Федеральне агентство зайнятості агентству "Укрінформ", на початку 2025 року у Німеччині були працевлаштовані вже 299 670 громадян України: з них 174 080 – жінки та 125 590 – чоловіки.

Тобто за рік відбулося значне зростання кількості українців, які мають роботу в Німеччині, – майже на 40%, або на понад 80 тисяч осіб.

Однак рівень працевлаштування серед українців у Німеччині становить 33%. Відповідно лише кожен третій має роботу. Це нижчий показник порівняно з іншими країнами, що також прийняли велику кількість українців після початку повномасштабного вторгнення.

Українські біженці в Німеччині, на відміну від мігрантів з інших країн, мають право на тимчасовий захист відповідно до §24 закону про перебування. Цей статус надає їм легальне право жити, працювати, отримувати соціальну допомогу та доступ до освіти для дітей.

Станом на 31 березня 2025 року, за даними Євростату, понад 4,26 мільйона українців скористалися тимчасовим захистом у країнах ЄС. Найбільше таких осіб зареєстровано в Німеччині – 1,18 млн, у Польщі – майже 1 млн і понад 365 тисяч – у Чехії.