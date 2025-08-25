Президент Польщі ветував закон про соцвиплати та медичну допомогу для непрацюючих українців

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Цей документ, серед іншого, мав продовжити тимчасовий захист для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на польське видання Interia.

"Я твердо вважаю, що допомога 800+ має бути доступною лише для тих українців, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров’я", – сказав він.

Навроцький зазначив, що за 3,5 роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія є найбільшою загрозою для безпеки. Однак, за його словами, ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася.

Нова редакція закону про допомогу громадянам України, заветована Навроцьким, також передбачає продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.

"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такій формі", - наголосив польський президент.

Водночас він додав, що запропонував власний законопроєкт. Навроцький закликав уряд та всі парламентські партії протягом двох тижнів активно працювати над його остаточною формою. Він також зазначив, що у цьому законопроєкті запропонував нові рішення щодо надання громадянства не лише українцям, а й громадянам інших країн.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування у зв`язку з російською агресією. За даними Євростату, станом на березень 2025 року прихисток від війни в цій країні знайшли 992 тисячі українських громадян.

Додамо, що кількість українців у польській системі соціального страхування (ZUS) зменшилася. Станом на кінець лютого 2025 року там було зареєстровано 781,8 тис. громадян України що на 2,9 тис. менше, ніж у січні цього року.