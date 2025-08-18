Скільки платять українським біженцям в Європі та що змінилось за останній рік

Громадяни України, які виїхали за кордон через повномасштабну війну та отримали там право на легальне перебування, як правило, отримують соціальну допомогу від приймаючої країни. Розміри та умови такої допомоги у кожній країні різні та залежать передусім від фінансових можливостей держави. З 2022 року суми виплат часто змінювались, а деякі держави скасовували їх взагалі.

За право отримувати соціальну допомогу від біженців часто вимагають дотримання певних вимог, зокрема щодо перебування за місцем реєстрації, відвідування мовних курсів, працевлаштування тощо.

Про нюанси отримання соціальної підтримки від трьох країн Європи – лідерів за кількістю українських біженців, — читайте в огляді Delo.ua.

Німеччина

У Німеччині проживає найбільша кількість українців, що втікали від повномасштабної війни. За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, станом на лютий 2025 року на території країни перебувало близько 1,25 млн українських біженців. Це 27,3% від загальної кількості в ЄС.

Громадяни України, які прибули до Німеччини після 24 лютого 2022 року (самотні дорослі без дітей), отримують допомогу в розмірі 563 євро на місяць від Центру зайнятості. Ця сума еквівалентна тій, що платять безробітним німцям.

Українці, які перебувають у пошуку роботи, можуть також додатково отримувати від 150 до 225 євро щомісяця. Сімейна пара отримує по 504 євро на особу. За дитину платять до 390 євро. Також держава допомагає біженцям із житлом та освітою.

Щоб отримувати виплати, потрібно зареєструватись за місцем проживання впродовж двох тижнів після перетину кордону. Для цього потрібно передусім звернутись до установи первинного прийому біженців. Без проходження цього етапу неможливо отримати будь-яку офіційну підтримку, включно з розміщенням, зазначили в Українському координаційному центрі (Франкфурт-на-Майні).

Взамін на стабільну соціальну підтримку Німеччина вимагає від прибулих виконання певних вимог, зокрема: перебувати за місцем реєстрації та співпрацювати з Центром працевлаштування. Яким чином? Активно шукати роботу за місцем проживання, попереджати співробітників Центру про наміри виїхати на більш тривалий період, наприклад, за кордон, ходити на мовні курси та здавати екзамени.

Центр пропонує варіанти працевлаштування відповідно до кваліфікації та рівня мови, а також може скоротити виплати за невиконання будь-якої умови і навіть ліквідувати випалати зовсім.

"Job Centre (Центр працевлаштування — ред.) — це як роботодавець, якому ти мусиш повідомляти про кожний свій крок. Наприклад, якщо хочеш поїхати в Україну, треба оформлювати заяву на місці або онлайн", — повідомила у коментарі Delo.ua українка, яка має статус тимчасового захисту в Німеччині.

Важливо: уряд країни ініціював зменшення виплат громадянам, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року. Це має бути інший вид допомоги — для шукачів притулку (Asylbewerberleistungen), розмір якої складає 441 євро.

Федеральний міністр праці Бербель Бас подала відповідний законопроект до інших міністерств на розгляд. Це зумовлене високим рівнем витрат держави на забезпечення безробітних українських біженців.

Польща

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування у зв`язку з російською агресією. За даними Євростату, станом на березень 2025 року прихисток від війни в цій країні знайшли 992 тисячі українських громадян.

Щоб отримати право на легальне перебування в Польщі, потрібно звернутись до найближчої офіційної установи, де видають такі дозволи, та отримати ідентифікаційний номер — PESEL UKR.

У перші роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща запропонувала українським втікачам одноразову допомогу у розмірі 300 злотих (за нинішнім курсом це майже 3400 грн) та щомісячні виплати на дітей у розмірі 800 злотих (9 тис. грн) на кожну дитину. До 1 січня 2024 року сума допомоги на дитину складала 500 злотих.

З липня 2024 року Польща скасувала одноразову допомогу для новоприбулих та впровадила зміни, згідно з якими обов'язковою умовою для отримання 800 злотих є відвідування дитиною польської школи або дитсадка.

Жінки з дітьми можуть претендувати на різні види допомоги від держави за умови виконання певних умов, зокрема — наявності PESEL UKR та постійного перебування на території Польщі:

одноразова допомога при народженні дитини в розмірі 1000 злотих (умови — дохід не вище 1922 злотих на місяць та облік у польській жіночій консультації);

допомога на другу дитину та всіх наступних дітей віком від 12 до 35 місяців — 12 тисяч злотих, що виплачуються впродовж одного або двох років;

допомога "400+" на утримання дітей у яслах;

допомога малозабезпеченим родинам з дітьми від 95 до 135 злотих щомісяця залежно від віку дитини;

"Добрий старт" — допомога у розмірі 300 злотих на шкільне приладдя для кожного учня незалежно від доходу сім`ї.

Є інші види допомоги, про які можна дізнатись через офіційні інтернет-канали чи в урядових установах міста.

Є також різні види допомоги від міжнародних фондів. Одним із таких фондів є німецький Diakonie Katastrophenhilfe, що надає підтримку в розмірі 600—700 злотих українцям у Польщі, які знаходяться в скруті. Це можуть бути вразливі категорії: люди старше 65 років, самотні матері чи батьки, вагітні жінки, опікуни, особи з особливими потребами або люди, які мають серйозні захворювання. Важливою умовою є, щоб учасники програми раніше не отримували інші види допомоги. Програма діє лише у деяких містах: Каліш, Ледзіни, Масловіце, Тихи, Сосновіце та Катовіце.

Польща не пропонує сталої фінансової підтримки переселенцям без дітей, але й не ставить обмежень взамін на статус. Водночас, якщо родина, яка отримує допомогу, виїхала з країни, впродовж 30 днів мусить відмовитись від грошових виплат, інакше ця сума буде стягнута польською владою.

За даними Міністерства праці та соціальної політики, з 540 тис. біженців працездатного віку, які отримали номер PESEL, 420 тисяч знайшли роботу та сплачують податки до місцевих бюджетів.

Чехія

Чехія входить до трійки країн, що прийняли найбільшу кількість українців. На сьогоднішній день в країні офіційно зареєстровані 377 077 біженців з України.

Гуманітарна допомога (ГуД) має на меті покрити витрати на житло та потреби проживання. У центрі працевлаштування Чехії в коментарі для Delo.ua повідомили, що спочатку сума виплат сягала 5000 крон щомісяця.

З 1 липня 2023 розмір допомоги переглянули. Зараз у перші 150 днів дорослі отримують по 4860 чеських крон на місяць (9,5 тисяч гривень), особи з інвалідністю — 7 290 крон. ГуД на дитину складає 7 290 крон, 5 235 крон — для дітей з інвалідністю.

Через 150 днів сума знижується: 3 130 крон на місяць — для дорослої особи, 3 490 крон — на дитину, 4 188 крон — на дитину віком від 6 до 10 років, 5 235 крон — дитину з інвалідністю. Дорослі з інвалідністю отримують 7 290 крон.

З 1 серпня 2024 року для нарахування виплат враховують доходи громадян. Так, якщо людина працевлаштована і має офіційний дохід, то суми виплат будуть іншими або взагалі припиняться. Відповідні органи перевіряють кожну ситуацію окремо. До заяви про надання гуманітарної допомоги необхідно додати банківські виписки з усіх рахунків.

Водночас біженці з України, які працювали в Чехії, але втратили роботу, можуть розраховувати на допомогу по безробіттю. Залежно від заробітку на останньому місці роботи розмір допомоги становить:

перші два місяці — 65%;

наступні два місяці — 50%;

далі — 45%.

Така допомога може виплачуватись упродовж періоду від 5 до 11 місяців залежно від віку безробітного. Заявку можна подати онлайн через систему Jenda — самостійно або за допомогою співробітників у відділенні Центру працевлаштування.