Працевлаштування для українців у Німеччині: що треба знати

З початку повномасштабного вторгнення, Німеччина стала одним з найбільш популярних напрямків для українських біженців. Саме ця країна пропонує чи не найбільш вигідні умови для українців, враховуючи розмір соціальної допомоги та умов працевлаштування.

Наразі уряд значно спростив механізм отримання роботи в Німеччині для українців, які отримали тимчасовий захист. Це стосується отримання дозволу на роботу, особливостях отримання медичної страховки, та інших питань соціальних потреб. Детальніше про особливості отримання робота в Німеччині для українців розглянемо в цьому матеріалі.

Нюанси працевлаштування в Німеччині: що треба знати

Для початку потрібно врахувати, що на німецькому ринку праці існує висока конкуренція. Тому будь-які іноземці мусять підтвердити свою кваліфікацію, оскільки роботодавці перш за все, віддають перевагу місцевим кандидатам.

Для прикладу, за офіційними даними початку 2024 року, на території Німеччини перебуває понад 1,17 мільйона вимушених переселенців з України. Серед загальної кількості українських мігрантів працездатне населення складає 529 201 особу. Проте статистика працевлаштування свідчить, що тільки 25% з них змогли знайти роботу в німецькій економіці.

Знання мов

Що краще у вас рівень володіння німецькою, то більше буде вибір вакансій на ринку праці. З іншого боку, є багато пропозицій роботи в Німеччині для українців без знання мови. Але як правило, це некваліфіковані вакансії, такі як підсобні роботи на будівництві чи сільськогосподарські роботи.

Попит на професії

Ще одна хороша новина для спеціалістів: в Німеччині дуже високий попит на медиків, науковців, айтівців та спеціалістів у сфері машинобудування тощо. Також дуже потрібний в Німеччині будівельники. Але конкуренція серед будівельників чи різноробів може бути вищою через велику кількість претендентів, зокрема з Туреччини.

Освіта та кваліфікація

Раніше працевлаштуватися в Німеччині могли переважно фахівці з вищою освітою, проте нині трудові візи доступні й для людей із середньою спеціальною освітою.

Тому офіційне визнання диплома не є обов’язковим, але іноземці можуть замовити оцінку своєї кваліфікації в Центральному відомстві з питань іноземної освіти (ZAB), що коштує 200 євро. Сертифікат спростить процес працевлаштування, адже допомагає роботодавцю зрозуміти рівень підготовки кандидата.

Інша справа стосується роботи в регламентованих професіях, як-то медичні працівники, а також ветеринари, вчителі, вихователі, архітектори, піротехніки, авіадиспетчери, інженери, судді, юрист тощо. Для них саме необхідне підтвердження іноземного диплома.

Особливості пошуку роботи в Німеччині

Один із надійних варіантів для пошуку роботи для українців в Німеччині – це звернутися до Федеральної агенції з працевлаштування, де надають безкоштовні консультації, допомогу з профорієнтацією та можливістю перекваліфікації. Відділення агенції можна знайти на офіційному сайті, а також отримати консультацію україномовного спеціаліста за номером.

Крім цього, є міжнародні платформи для пошуку роботи, такі як

Jobaid Ukraine,

Uatalents,

Help Ukrainians,

Jooble,

Happy Monday,

Remote Ukraine.

Також можна скористатися німецькими біржами праці: Workeer, Layboard, Jobcenter, Careerjet, Bindan Personal, Experteer, які пропонують широкий вибір вакансій.

Загалом, законодавство Німеччини дозволяє приїхати до країни на шестимісячний період для пошуку роботи без попереднього працевлаштування.

Протягом цього часу можна детальніше ознайомитися з ринком праці та знайти відповідну вакансію. Однак для отримання такої візи необхідно мати фінансове забезпечення – від 700 до 1000 євро на місяць, що потрібно підтвердити при в’їзді до країни.

Можливі нюанси працевлаштування в Німеччині для українців

В Німеччині є дійсно багато роботи з пристойними умовами праці, але мають місце і різні складнощі працевлаштування. Так, українці, які прагнуть знайти роботу в Німеччині, стикаються з низкою труднощів. Головна проблема – бюрократія, адже оформлення необхідних документів займає багато часу, що значно ускладнює швидкий вихід на ринок праці.

До прикладу, якщо у Польщі можна офіційно почати працювати вже за 1–2 дні, у Німеччині цей процес може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

Крім того, роботодавці часто віддають перевагу місцевим кандидатам, що ще більше ускладнює конкуренцію для іноземців загалом

Проблема мовного бар’єру

Хоча на сайтах з працевлаштування є чимало вакансій, які не вимагають високої кваліфікації чи вільного володіння мовою (наприклад, робота на складах, заводах або в сільському господарстві), реальність складніша. Часто такі вакансії передбачають знання німецької мови на рівні B1–B2, що стає серйозною перешкодою для багатьох українців.

Заробіток, який виявляється меншим

Ще одна проблема – рівень зарплат. У вакансіях зазвичай вказується зарплата 2000–3000 євро, але в більшості випадків це брутто-оплата, тобто без вирахування податків.

Після усіх відрахувань середній заробіток на таких роботах становить 1200–1500 євро нетто, тобто чи не вполовину менше, ніж було зазначено у вакансії.

Бюрократичні перешкоди

Крім того, самостійно оформити всі документи для працевлаштування складно та довго, що ще більше ускладнює доступ до легального ринку праці для українських біженців та трудових мігрантів.

Ви знайшли роботу в Німеччині, що далі?

Спочатку потрібно оформити всі необхідні документи, щоб легально працювати в країні на пристойних умовах праці.

Укласти договір з роботодавцем

Роботодавець подає заяву у Федеральне трудове агентство.

Отримати дозвіл на роботу.

Оформити робочу візу.

Зареєструватися за місцем проживання протягом 14 днів після прибуття.

Оформити податковий номер.

Відкрити банківський рахунок.

Оформити медичне страхування.

Після всіх процедур можна розпочинати роботу. Робочий день у Німеччині зазвичай триває з 8:00 до 17:00, але можливі інші графіки залежно від сфери діяльності.

Інформація про допомоги по безробіттю

Хоча знайти роботу в Німеччині для українців не так просто, на час пошуків вакансій можна скористатися допомогою по безробіттю. Гарантований мінімум соціального забезпечення (ALG II) надається всім, хто шукає роботу, з метою їхньої інтеграції на ринку праці.

Ці виплати допомагають покривати базові потреби під час пошуку роботи та підтримують людей у період адаптації до нових умов. Для отримання ALG II необхідно зареєструватися в місцевому відділенні Jobcenter і підтвердити активний пошук роботи. Виплати надаються до того моменту, поки людина не знайде стабільне місце праці.

Таким чином програма дозволяє швидше адаптуватися до соціальних та економічних умов Німеччини, забезпечуючи мінімальний дохід для тих, хто активно шукає роботу. Крім фінансової допомоги, існують різноманітні курси, які допомагають покращити кваліфікацію та знання німецької мови.

У Німеччині доступні програми професійної перепідготовки та мовні курси для іноземців, що допомагають у працевлаштуванні. Також існують консультаційні центри та підтримка для матерів-іммігранток, які сприяють поєднанню роботи та сім’ї.

Проте варто тут теж є певні нюанси, адже депутати християнських демократів вважають, що біженці навмисно уникають роботи, бо їм вигідно отримувати соцвиплати. Тому періодично пропонують їх скоротити або скасувати.

Загалом, Німеччина створила умови для інтеграції громадян України, що отримали тимчасовий захист. Цей статус забезпечив їм доступ до роботи, мовних курсів, соціальної підтримки та можливості професійного розвитку. Разом з тим, мають місце і певні нюанси працевлаштування в Німеччині, які потрібно враховувати.