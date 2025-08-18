Сколько платят украинским беженцам в Европе и что изменилось за последний год

Граждане Украины, выехавшие за границу из-за полномасштабной войны и получившие там право на легальное пребывание, как правило, получают социальную помощь от принимающей страны. Размеры и условия такой помощи в каждой стране разные и зависят, прежде всего, от финансовых возможностей государства. С 2022 года суммы выплат часто менялись, а некоторые государства отменяли их вообще.

За право получать социальную помощь от беженцев часто требуют соблюдения определенных требований, в частности относительно пребывания по месту регистрации, посещения языковых курсов, трудоустройства и т.д.

О нюансах получения социальной поддержки в трех странах Европы – лидерах по количеству украинских беженцев, — читайте в обзоре Delo.ua.

Германия

В Германии проживает наибольшее количество украинцев, бежавших от полномасштабной войны. По данным Федерального министерства внутренних дел, на февраль 2025 года на территории страны находилось около 1,25 млн украинских беженцев. Это 27,3% от общего количества ЕС.

Граждане Украины, прибывшие в Германию после 24 февраля 2022 года (одинокие взрослые без детей), получают пособие в размере 563 евро в месяц от Центра занятости. Эта сумма эквивалентна той, которую платят безработным немцам.

Украинцы, которые находятся в поиске работы, могут также дополнительно получать от 150 до 225 евро ежемесячно. Семейная пара получает по 504 евро на человека. За ребенка платят до 390 евро. Также государство помогает беженцам с жильем и образованием.

Чтобы получать выплаты, необходимо зарегистрироваться по месту жительства в течение двух недель после пересечения границы. Для этого следует прежде всего обратиться в учреждение первичного приема беженцев. Без прохождения этого этапа невозможно получить какую-либо официальную поддержку, включая размещение, отметили в Украинском координационном центре (Франкфурт-на-Майне).

Взамен за стабильную социальную поддержку Германия требует от прибывших выполнения определенных требований, в частности: находиться по месту регистрации и сотрудничать с Центром трудоустройства. Каким образом? Активно искать работу по месту жительства, предупреждать сотрудников Центра о намерении уехать на более длительный период, например, за границу, ходить на языковые курсы и сдавать экзамены.

Центр предлагает варианты трудоустройства в соответствии с квалификацией и уровнем языка, а также может сократить выплаты за невыполнение какого- либо условия и даже ликвидировать выпалаты вовсе.

"Job Centre (Центр трудоустройства — ред.) — это как работодатель, которому ты должен сообщать о каждом своем шаге. К примеру, если хочешь поехать в Украину, нужно оформлять заявление на месте или онлайн", — сообщила в комментарии Delo.ua украинка, имеющая статус временной защиты в Германии.

Важно: правительство страны инициировало уменьшение выплат гражданам, прибывшим в Германию после 1 апреля 2025 года. Это должен быть другой вид помощи — для соискателей убежища (Asylbewerberleistungen), размер которого составляет 441 евро.

Федеральный министр труда Бербель Басс подала соответствующий законопроект в другие министерства на рассмотрение. Это обусловлено высоким уровнем расходов государства по обеспечению безработных украинских беженцев.

Польша

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание в связи с российской агрессией. По данным Евростата, по состоянию на март 2025 года убежище от войны в этой стране нашли 992 тысячи украинских граждан.

Чтобы получить право на легальное пребывание в Польше, нужно обратиться в ближайшее официальное учреждение, где выдают такие разрешения, и оформить идентификационный номер — PESEL UKR.

В первые годы полномасштабной войны России против Украины Польша предложила украинским беженцам единовременную помощь в размере 300 злотых (по нынешнему курсу это почти 3400 грн) и ежемесячные выплаты на детей в размере 800 злотых (9 тыс. грн) на каждого ребенка. До 1 января 2024 года сумма пособия на ребенка составляла 500 злотых.

С июля 2024 года Польша отменила единовременную помощь новоприбывшим и ввела изменения, согласно которым обязательным условием для получения 800 злотых является посещение ребенком польской школы или детсада.

Женщины с детьми могут претендовать на различные виды помощи от государства при выполнении определенных условий, в частности, наличии PESEL UKR и постоянном пребываним на территории Польши:

единовременная помощь при рождении ребенка в размере 1000 злотых (условие — доход не выше 1922 злотых в месяц и учет в польской женской консультации);

помощь на второго ребенка и всех последующих детей в возрасте от 12 до 35 месяцев — 12 тысяч злотых, выплачиваемые в течение одного или двух лет;

помощь "400+" на содержание детей в яслях;

помощь малообеспеченным семьям с детьми от 95 до 135 злотых ежемесячно в зависимости от возраста ребенка;

"Хороший старт" — помощь в размере 300 злотых на школьные принадлежности для каждого ученика независимо от дохода семьи.

Есть другие виды помощи, о которых можно узнать через официальные интернет-каналы либо в местных учреждениях власти.

Есть также разные виды помощи от международных фондов. Одним из таких фондов является немецкий Diakonie Katastrophenhilfe, оказывающий поддержку в размере 600—700 злотых украинцам в Польше, которые находятся в затруднительном положении. Это могут быть уязвимые категории: люди старше 65 лет, одинокие матери или отцы, беременные женщины, опекуны, лица с особыми потребностями или люди с серьезными заболеваниями. Важным условием является, чтобы участники программы раньше не получали другие виды помощи. Программа действует только в некоторых городах: Калиш, Ледзины, Масловице, Тыхы, Сосновице и Катовице.

Польша не предлагает стабильную финансовую поддержку переселенцам без детей, но и не ставит ограничений взамен на статус. В то же время, если семья, получающая помощь, уехала из страны, в течение 30 дней должна отказаться от денежных выплат, иначе эта сумма будет взыскана польскими властями.

По данным Министерства труда и социальной политики, из 540 тыс. беженцев трудоспособного возраста, получивших номер PESEL, 420 тысяч нашли работу и платят налоги в местные бюджеты.

Чехия

Чехия входит в тройку стран, принявших наибольшее количество украинцев. На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 377 077 беженцев из Украины.

Гуманитарная помощь (ГуД) имеет целью покрыть расходы на жилье и нужды проживания. В центре трудоустройства Чехии в комментарии для Delo.ua сообщили, что первоначально сумма выплат достигала 5000 крон ежемесячно.

С 1 июля 2023 года размер пособия пересмотрели. Сейчас в первые 150 дней взрослые получают по 4860 чешских крон в месяц (9,5 тысячи гривен), лица с инвалидностью — 7 290 крон. ГуД на ребенка составляет 7290 крон, 5235 крон — для детей с инвалидностью.

Через 150 дней сумма снижается: 3 130 крон в месяц для взрослого человека, 3 490 крон — на ребенка, 4 188 крон — на ребенка в возрасте от 6 до 10 лет, 5 235 крон — на ребенка с инвалидностью. Взрослые с инвалидностью получают 7290 крон.

С 1 августа 2024 года для начисления выплат учитывают доходы граждан. Так, если человек трудоустроен и имеет официальный доход, то суммы выплат будут другими или вообще прекратятся. Соответствующие органы проверяют каждую ситуацию в отдельности. К заявлению о предоставлении гуманитарной помощи необходимо добавить банковские выписки со всех счетов.

В то же время беженцы из Украины, работавшие в Чехии, но потерявшие работу, могут рассчитывать на пособие по безработице. В зависимости от заработка на последнем месте работы размер пособия составляет:

первые два месяца — 65%;

следующие два месяца — 50%;

далее — 45%.

Такая помощь может выплачиваться в течение периода от 5 до 11 месяцев в зависимости от возраста безработного. Заявку можно подать онлайн через систему Jenda — самостоятельно или с помощью сотрудников в отделении Центра трудоустройства.