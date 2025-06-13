Украинские беженцы обогатили Польшу в разы больше, чем получили помощь от страны

Украинцы в Польше прибавили к ВВП страны 100 млрд злотых (€22,7 млрд) в 2024 году. За последние три года это в восемь раз больше, чем Польша израсходовала на всю помощь для Украины.

После трех лет присутствия в Польше украинские беженцы внесли значительный вклад в развитие польской экономики. В 2023 году они помогли генерировать 1,37% ВВП Польши, а в 2024 году – 2,7% валового внутреннего продукта Польши, пишет Delo.ua со ссылкой на исследование «Анализ влияния беженцев из Украины на польскую экономику», проведенный Deloitte для УВКБ ООН, подразделения ООН по правам беженцев.

Согласно данным исследования, за последние три года общий украинский вклад составляет свыше €75,7 млрд или примерно $88,1 млрд.

Проанализировав данные исследования, польское издание Postpravda пришло к выводу, что Польша потратила на социальную, жилищную, медицинскую, военную и гуманитарную помощь для Украины в разы меньше, чем получила от украинских беженцев в польский бюджет в 2022-2025 годах.

Сколько Польша потратила на помощь украинцам

В 2022 году Польша потратила на содержание и поддержку украинских беженцев €4,7 млрд (€2,17 млрд + €2,53 млрд соцвыплат). В 2023 это было уже вдвое меньше — €1,84 млрд, в 2024-2025 (I кв.): €0,62 млрд. Итого за три года это составляет €7,2 млрд на внутреннюю помощь + €2,12 млрд на военную и гуманитарную — всего €9,32 млрд.

Сравнение финансовой помощи для Украины от США, ЕС и Польши в 2022-2025 годах с вкладом в ВВП украинцев, работающих в РП. Инфографика: Postpravda.info

Все эти расходы составляют всего 12,3% от того, что украинцы принесли польской экономике. То есть Польша получила обратно в восемь раз больше, чем вложила.

Как украинские беженцы влияют на экономику Польши

Для сравнения: ВВП, созданный украинцами в Польше — больше, чем вся помощь ЕС для Украины за три года полномасштабной войны, отмечает польское СМИ. Выигрыш Польши от присутствия украинцев: ≈ +11,15 млрд евро сверх выделенной помощи, подсчитали польские журналисты.

Согласно данным отчета, украинцы в Польше быстро присоединились к рынку труда На сегодняшний день 69% трудоспособных имеют работу — почти на уровне поляков (75%) К тому же, они не забрали рабочие места, а создали новые.

В долгосрочной перспективе, когда беженцы будут приобретать все больше навыков для конкретной страны, а компании будут инвестировать в восстановление соотношения капитала к рабочей силе, это влияние возрастет до 3,2% ВВП к 2030 году.

Польская помощь Украине и украинцам, проживающим в Польше против вклада украинских работников в польский ВВП в 2022-2025 гг. Инфографика: Postpravda.info

Также исследование доказывает, что вхождение украинских беженцев на польский рынок труда не оказало негативного влияния на экономику, например, из-за роста безработицы или снижения реальной заработной платы.

Кроме того, высокий процент украинских беженцев устраивается на работу ниже своей квалификации. Например, только треть беженцев с университетским образованием работают на работах, требующих высшего образования. Некоторые профессии требуют польского гражданства, поэтому при наличии надлежащей профессиональной сертификации беженцы имеют ограниченные возможности карьерного роста или им приходится полностью переквалифицироваться.

Все факты указывают на то, что пока украинцы будут оставаться в Польше, они будут продолжать оказывать положительное влияние на экономику, значительно превышая затраты на поддержку, которую они получили.

«Кто думает, что беженцы тяготят экономику Польши, должен подумать еще раз. Позволив украинским беженцам немедленно начать работу или открыть собственный бизнес — после того, как они были вынуждены убегать от российской агрессии — Польша увеличила свой ВВП на 2,7% в 2024 году", — цитирует представителя УВКБ ООН в Польше Кевина Аллена польское издание.

Ранее Delo.ua писало о том, что Польша планирует создать один из самых больших логистических хабов ЕС для грузов в Украине.