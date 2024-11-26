В Польше почти 80% мигрантов из Украины уже работают или ищут работу – исследование

По данным исследования Национального банка Польши, доля украинцев, работающих или ищущих работу в Польше, в 2024 году составляет 78% и превышает этот показатель среди поляков, сообщает Миграционная платформа EWL.

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Эксперты отмечают высокий уровень профессиональной активности украинцев на польском рынке труда.

Уровень занятости украинцев в Польше растет благодаря трудоустройству прибывших в страну беженцев после 2022 года. Однако безработица среди беженцев в целом остается выше, чем в польской экономике. В частности, 19% военных мигрантов – безработные.

"Польша является страной, где процент трудоустройства украинских беженцев выше по сравнению с другими европейскими государствами. Так, вклад беженцев в развитие польской экономики в прошлом году составил около 1% ВВП", — рассказывает Марьяна Семенюк, директор рекрутации Миграционной платформы EWL.

Жилищная ситуация и образование украинских мигрантов

Процент граждан Украины, которые планируют поселиться в Польше на постоянное проживание, не увеличивается.

· 50% довоенных мигрантов и 20% беженцев планируют постоянно жить в Польше;

· 39% довоенных мигрантов и 56% беженцев еще не определились с планами (показатель сравнительно с 2023 годом увеличился с 36% и 48% соответственно ).

Жилищная ситуация среди довоенных мигрантов и беженцев постепенно стабилизируется, что свидетельствует об их интеграции.

Более 90% украинских детей обучаются в польских школах. По словам родителей, наибольшие трудности для детей во время пребывания в Польше: незнание польского языка (36% ответов), отсутствие друзей (33% ответов) и ухудшение уровня жизни по сравнению с ситуацией до начала войны (29% ответов).

Мигранты продолжают поддерживать своих близких в Украине:

· 40% переводят средства;

· 49% оказывают материальную помощь, в основном членам семьи.

Напомним, что в 2025 году наиболее популярными вакансиями для украинцев в Польше, не требующими квалификации и знания польского языка, станут должности на складах и производстве. В частности, востребованы рабочие для складов одежды, аптек, производства пластиковых и металлических деталей, а также для пищевой промышленности, включающей упаковку полуфабрикатов, закусок, оливок и сладостей.

Кроме этого, ранее были заявления, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположил, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.