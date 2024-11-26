У Польщі майже 80% мігрантів з України вже працюють або шукають роботу – дослідження

За даними дослідження Національного банку Польщі, частка українців, які працюють або шукають роботу у Польщі, у 2024 році становить 78% і перевищує цей показник серед поляків, повідомляє Міграційна платформа EWL.

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Експерти відзначають високий рівень професійної активності українців на польському ринку праці. Для багатьох громадян України робота є основним джерелом доходу в Польщі і сприяє їх довготривалому перебуванню в країні.

Рівень зайнятості українців у Польщі зростає завдяки працевлаштуванню біженців, які прибули до країни після 2022 року. Однак безробіття серед біженців загалом залишається вищим, ніж у польській економіці. Зокрема, 19% воєнних мігрантів – безробітні.

"Польща є країною, де відсоток працевлаштування українських біженців вищий порівняно з іншими європейськими державами. Так, внесок біженців у розвиток польської економіки минулого року склав приблизно 1% ВВП", - розповідає Мар’яна Семенюк, директорка рекрутації Міграційної платформи EWL.

Житлова ситуація та освіта українських мігрантів

Відсоток громадян України, які планують оселитися в Польщі на постійне проживання, не збільшується. Зокрема:

· 50% довоєнних мігрантів і 20% біженців планують постійно жити у Польщі;

· 39% довоєнних мігрантів і 56% біженців ще не визначились з планами (показник порівняно з 2023 роком збільшився з 36% та 48% відповідно).

Житлова ситуація серед довоєнних мігрантів та біженців поступово стабілізується, що свідчить про їхню інтеграцію. Трохи більше 70% мігрантів з обох груп орендують житло. Однак серед довоєнних мігрантів значно вищий відсоток тих, хто має власну квартиру.

Понад 90% українських дітей навчаються у польських школах. За словами батьків, найбільшими труднощами для дітей під час перебування в Польщі є: незнання польської мови (36% відповідей), відсутність друзів (33% відповідей) та погіршення рівня життя порівняно з ситуацією до початку війни (29% відповідей).

Мігранти продовжують підтримувати своїх близьких в Україні:

· 40% переказують кошти;

· 49% надають матеріальну допомогу, переважно членам родини.

Нагадаємо, що у 2025 році найбільш популярними вакансіями для українців у Польщі, які не вимагають кваліфікації та знання польської мови, стануть посади на складах та виробництві. Зокрема, затребуваними будуть робітники для складів одягу, аптек, виробництва пластикових і металевих деталей, а також для харчової промисловості, що включає пакування напівфабрикатів, закусок, оливок та солодощів.

Крім цього, раніше були заяви, що Польща не планує сприяти поверненню українських біженців на Батьківщину, так як вони є "дуже важливими з погляду польського ринку праці". Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи заявив, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках та висловив припущення, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитися в країні.