Робота в Польщі – це нові перспективи для українців

Польща – одна з небагатьох країн, куди українці їдуть на заробітки з превеликим задоволенням. І для цього є особливі причини. Наші країни схожі по мисленню, менталітету, у культурному та традиційному питанні, а про подібність наших мов знають у кожному куточку нашої Вітчизни. Але що саме так приваблює нас їхати в Польщу на заробітки? Про це ми поговоримо нижче.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Причини, по яким вибір падає на Польщу

Існує багато причин, по яким робота в Польщі так сильно манить українців, що вони обирають саму цю країну серед багатьох інших. До них можна віднести:

Польща – прогресивна європейська країна, яка щороку покращую свої показники в економічному розвитку Це суміжна з Україною країна. Тобто, в любий момент сів на автобус і приїхав додому; Робота надається на різні періоди (від 3-х місяців до року); Багато міжнародних підприємств розташовані на території Польщі, що дає можливість на них працевлаштуватися; Є можливість отримання ВНП та ПМЖ в країні; Лояльне ставлення поляків до українського народу; Лояльне законодавство, яке передбачає всі можливі кризові моменти для мігрантів; Можна наперед домовитися з роботодавцем про наступний сезон, при умові, якщо вас обох все влаштовує; Не потрібно багато витрачати на проживання в Польщі у порівнянні з іншими європейськими країнами.

Чи є ризики?

Потрібно розуміти, якщо ви їдете до Польщі, то ви їдете туди точно на заробітки, а не на курорт. Тобто, це буде повноцінна робота. Іноді роботодавці вимагають від своїх робітників перепрацювати робочі години, що не завжди всім до вподоби.

Ще один нюанс - бажано знати польську мову хоча б на елементарному рівні. Так ви не будете відчувати дискомфорту під час адаптаційного періоду у країні.

Ще один ризик виникає, коли ви співпрацюєте з не перевіреними людьми. Тобто, в агенції вам розповіли казочку про "золоті гори", а ви в неї свято повіривши і не перевіривши інформацію про фірму, віддали свої гроші не посередникам, а шахраям. Як результат, визначається ні з чим по приїзду до Польщі. Тому ретельно перевіряйте всю інформацію, відгуки попередніх клієнтів на спеціальних форумах та сайтах в Інтернеті, перш ніж підписувати контракт з незнайомими людьми. Так ви точно перестрахуєтеся та будете знати з ким маєте справу.

Яку зарплатню можна отримувати, працюючи в Польщі?

На заробітки до Польщі можуть їхати чоловіки, жінки та студенти. Для студентів підійдуть сезонні роботи. Вони можуть працювати збірниками ягід, офіціантами, помічниками кухарів, бариста, покоївками та ін.

Але варто враховувати той факт, що заробітні плати в Польщі значно нижчі ніж інших країнах Європейського Союзу. В той самий час вони на порядок вище, ніж наші - українські.

Наприклад, будівельники отримують приблизно від 650 до 1000 євро/міс., касир в магазині - від 500 до 650 євро/міс., прибиральниця за свої послуги отримає від 450 до 600 євро/міс. Але варто пам'ятати, що фахівці з кваліфікаційними знаннями отримують значно вищі зарплати. Наприклад, програміст отримує від 1750 до 2000 євро/міс., економіст та бухгалтер - близько 1000 євро/міс., а логіст - від 750 до 1700 євро/міс.

Де можна знайти хорошу роботу в Польщі?

Якщо вас цікавить робота в Польщі та ви не знаєте куди йти, звертайтеся до «Amountwork.com». Наш сайт допоможе вам знайти найкращий варіант відповідно до вашої кваліфікації, можливостей та навичок. Крім того, у нас найбільша база актуальних вакансій від прямих роботодавців, іноземних рекрутингових компаній по всіх країнах Європейського Союзу, що дозволяє вам знайти найкращий варіант для себе. Працедавець може зв’язатися з вами або ви з ним напряму та домовитися між собою про роботу.

Звертайтеся до «Amountwork.com», і ви будете отримувати достойну заробітну плату в Польщі!