Работа в Польше – это новые перспективы для украинцев

Польша – одна из немногих стран, куда украинцы едут на заработки с большим удовольствием. И для этого есть особые причины. Наши страны схожи по мышлению, менталитету, в культурном и традиционном вопросе, а о сходстве наших языков знают в каждом уголке нашего Отечества. Но что именно так привлекает нас ехать в Польшу на заработки? Об этом мы поговорим ниже.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Причины, по которым выбор падает в Польшу

Есть много причин, по которым работа в Польше так сильно манит украинцев, что они выбирают саму эту страну среди многих других. К ним можно отнести:

1. Польша – прогрессивная европейская страна, которая ежегодно улучшает свои показатели в экономическом развитии.

2. Это смежная с Украиной страна. То есть, в любой момент сел на автобус и приехал домой;

3. Работа предоставляется на разные периоды (от 3-х месяцев до года);

4. Многие международные предприятия расположены на территории Польши, что дает возможность на них трудоустроиться;

5. Есть возможность получения ВНП и ПМЖ в стране;

6. Лояльное отношение поляков к украинскому народу;

7. Лояльное законодательство, предусматривающее все возможные кризисные моменты для мигрантов;

8. Можно заранее договориться с работодателем о следующем сезоне, при условии, что вас обоих все устраивает;

9. Не нужно много тратить на проживание в Польше по сравнению с другими европейскими странами.

Есть ли риски?

Нужно понимать, если вы едете в Польшу, вы едете туда точно на заработки, а не на курорт. То есть это будет полноценная работа. Иногда работодатели требуют от своих рабочих переработать рабочие часы, что не всегда всем нравится.

Еще один нюанс – желательно знать польский язык хотя бы на элементарном уровне. Так вы не будете испытывать дискомфорт во время адаптационного периода в стране.

Еще один риск возникает, когда вы сотрудничаете с непроверенными людьми. То есть, в агентстве вам рассказали сказочку о "золотых горах", а вы в нее свято поверив и не проверив информацию о фирме, отдали свои деньги не посредникам, а мошенникам. Как результат определяется ни с чем по приезду в Польшу. Поэтому проверьте всю информацию, отзывы предыдущих клиентов на специальных форумах и сайтах в Интернете, прежде чем подписывать контракт с незнакомыми людьми. Так вы точно перестраховываетесь и будете знать с кем имеете дело.

Какую зарплату можно получать, работая в Польше?

На заработки в Польшу могут ехать мужчины, женщины и студенты. Для студентов подойдут сезонные работы. Они могут работать сборниками ягод, официантами, помощниками поваров, бариста, горничными и т.д.

Но следует учитывать тот факт, что заработные платы в Польше значительно ниже, чем в других странах Европейского Союза. В то же время они на порядок выше наших - украинские.

К примеру, строители получают примерно от 650 до 1000 евро/мес., кассир в магазине – от 500 до 650 евро/мес., уборщица за свои услуги получит от 450 до 600 евро/мес. Но следует помнить, что специалисты с квалификационными знаниями получают значительно более высокие зарплаты. Например, программист получает от 1750 до 2000 евро/мес., экономист и бухгалтер – около 1000 евро/мес., а логист – от 750 до 1700 евро/мес.

Где найти хорошую работу в Польше?

Если вас интересует работа в Польше, и вы не знаете куда идти, обращайтесь к Amountwork.com. Наш сайт поможет вам найти лучший вариант в соответствии с вашей квалификации, возможностями и навыками. Кроме того, у нас самая большая база актуальных вакансий от прямых работодателей, иностранных рекрутинговых компаний по всем странам Европейского Союза, что позволяет найти лучший вариант для себя. Работодатель может связаться с вами или вы с ним напрямую и договориться между собой о работе.

Обращайтесь к Amountwork.com, и вы будете получать достойную заработную плату в Польше!