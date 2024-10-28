Зарплаты от $1100 до $4000: самые популярные вакансии для украинцев в Польше в 2025 году

В 2025 году самыми популярными вакансиями для украинцев в Польше, не требующими квалификации и знания польского языка, будут позиции на складах и производстве.

Об этом сообщили в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В частности, востребованы рабочие для складов одежды, аптек, производства пластиковых и металлических деталей, а также для пищевой промышленности, включающей упаковку полуфабрикатов, закусок, оливок и сладостей.

Также значительный спрос будет на операторов кара-погрузчиков, профессию, которая приобрела популярность среди женщин. Средняя зарплата на этих позициях будет колебаться от $1100 до $1400.

Согласно сообщению рост автоматизации на производствах Польши создает спрос как на неквалифицированных работников, так и на специалистов высокого уровня. В связи с развитием технологий компании все чаще ищут людей, которые могут адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка и находить инновационные решения.

Спрос на управленцев

В частности, в 2025 году в Польше будет высок спрос на управленцев с аналитическими способностями, способными управлять командами и адаптироваться к вызовам рынка.

Также на первом плане будут оставаться специалисты по продажам, финансисты и бухгалтеры.

Для этих должностей нужны знания польского языка, а зарплаты составят от $3500 до $4000 в месяц.

"Больше всего ценятся специалисты с аналитическим мышлением, которые могут оперативно подстраиваться под условия рынка. Это люди, которые не просто выполняют работу по шаблону, но активно ищут новые решения и подходы, анализируя быстро меняющиеся данные и тенденции. Вот при каких специалистах сейчас конкурирует бизнес в Польше", — объясняет вице-президент Gremi Personal Лилия Терещенко.

Добавим, в течение 2023 года украинцы купили в Польше недвижимости общей площадью почти 380 тыс. квадратных метров — это около 7700 квартир. И это несмотря на то, что в Польше рост цен на жилье самый высокий в Европе, здесь также самые дорогие ипотечные кредиты.