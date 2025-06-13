Українські біженці збагатили Польщу в рази більше, ніж отримали допомоги від країни

Українці в Польщі додали до ВВП країни 100 млрд злотих (€22,7 млрд) у 2024 році. За останні три роки це у вісім разів більше, ніж Польща витратила на всю допомогу для України.

Після трьох років присутності в Польщі українські біженці зробили значний внесок у розвиток польської економіки. У 2023 році вони допомогли генерувати 1,37% ВВП Польщі, а у 2024 році – 2,7% валового внутрішнього продукту Польщі, пише Delo.ua з посиланням на дослідження «Аналіз впливу біженців з України на польську економіку», проведеним Deloitte для УВКБ ООН, підрозділу ООН у справах біженців.

Згідно з даними дослідження, за останні три роки загальний український внесок становить — понад €75,7 млрд або приблизно $88,1 млрд.

Проаналізувавши дані дослідження, польське видання Postpravda дійшло висновку, що Польща витратила на соціальну, житлову, медичну, військову та гуманітарну допомогу для України в рази менше, ніж отримала внесок українських біженців в польський бюджет у 2022-2025 роках.

Скільки Польща витратила на допомогу українцям

У 2022 році Польща витратила на утримання і підтримку українських біженців €4,7 мільярди (€2,17 млрд + €2,53 млрд соцвиплат). У 2023 це було вже вдвічі менше - €1,84 млрд, у 2024–2025 (I кв.): €0,62 млрд. Разом за три роки це становить €7,2 млрд на внутрішню допомогу + €2,12 млрд на військову і гуманітарну — всього €9,32 млрд.

Порівняння фінансової допомоги для України від США, ЄС та Польщі у 2022-2025 роках з внеском у ВВП від українців, які працюють у РП. Інфографіка: Postpravda.info

Усі ці витрати становлять лише 12,3% від того, що українці принесли польській економіці. Тобто Польща отримала назад у вісім разів більше, ніж вклала.

Як українські біженці впливають на економіку Польщі

Для порівняння: ВВП, який українці створили в Польщі — більший, ніж уся допомога ЄС для України за три роки повномасштабної війни, наголошує польське ЗМІ. Виграш Польщі від присутності українців: ≈ +€11,15 млрд понад те, що надала у вигляді допомоги, підрахували польські журналісти.

Згідно з даними звіту, українці в Польщі швидко долучились до ринку праці. Станом на сьогодні 69% працездатних мають роботу — майже на рівні поляків (75%). До того ж, вони не забрали робочі місця, а створили нові. Вони також сплачують податкові зобов'язання: до бюджету Польщі у 2024 році надійшло €10,8 млрд тільки від українців.

У довгостроковій перспективі, коли біженці набуватимуть все більше навичок для конкретної країни, а компанії інвестуватимуть у відновлення співвідношення капіталу до робочої сили, цей вплив зросте до 3,2% ВВП до 2030 року.

Польська допомога Україні та українцям, які проживають у Польщі проти внеску українських заробітчан у польський ВВП у 2022-2025 рр. Інфографіка: Postpravda.info

Також дослідження доводить, що входження українських біженців на польський ринок праці не мало негативного впливу на економіку, наприклад, через зростання безробіття або зниження реальної заробітної плати. Навпаки - це сприяло не лише збільшенню зайнятості серед поляків, а й підвищенню продуктивності праці польських компаній та працівників.

Окрім того, високий відсоток українських біженців влаштовуються на роботу нижче своєї кваліфікації. Наприклад, лише третина біженців з університетською освітою працюють на роботах, які вимагають вищої освіти. Деякі професії вимагають польського громадянства, тому навіть за наявності належної професійної сертифікації біженці мають обмежені можливості кар'єрного зростання або їм доводиться повністю перекваліфіковуватися.

Усі факти вказують на те, що доки українці залишатимуться в Польщі, вони продовжуватимуть позитивно впливати на економіку, значно перевищуючи витрати на підтримку, яку вони отримали.

«Хто думає, що біженці обтяжують економіку Польщі, повинен подумати ще раз. Дозволивши українським біженцям негайно розпочати роботу або відкрити власний бізнес — після того, як вони були змушені тікати від російської агресії — Польща збільшила свій ВВП на 2,7% у 2024 році", - цитує представника УВКБ ООН у Польщі Кевіна Аллена польське видання.

Раніше Delo.ua писало про те, що Польща планує створити один з найбільших логістичних хабів ЄС для вантажів в Україну.