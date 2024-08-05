Українці відкрили близько 60 тисяч компаній у Польщі за 2,5 роки: які галузі переважають

З січня 2022 року по червень 2024 року українці відкрили в Польщі майже 60 тисяч підприємств. У першій половині 2024 року кожен десятий новий бізнес у Польщі був заснований українцями. Водночас 77% нових компаній, відкритих іноземцями, також належать українцям. Про це повідомив Польський економічний інститут.

Згідно з даними, українські підприємці, що зареєстрували ФОП у першому півріччі 2024 року, найчастіше працюють у будівництві (23%), IT-сфері (19%) та сфері послуг (12%).



Бізнес, заснований українськими чоловіками та жінками, відрізняється за галузевою структурою. Чоловіки частіше обирають будівництво (34%), інформаційно-комунікаційні технології (23%) та транспорт і складське господарство (11%). Жінки ж переважно займаються сферою послуг (30%), а також інформаційними технологіями та торгівлею (по 11%). Кількість чоловіків-підприємців у сфері ІТ в 4 рази перевищує кількість жінок (2274 проти 603).

У першій половині 2024 року частка українських підприємств, заснованих жінками, склала 35%, що менше, ніж у польських жінок (38%).

Зазначається, що у 2023 році частка українських жінок, які керували активними індивідуальними підприємствами, була вищою, ніж польських жінок (37% проти 34%). Найменша частка підприємств, заснованих українками, була зафіксована у січні 2024 року і склала 31%, тоді як найвища частка була у липні 2022 року — 44%.

За даними Польського економічного інституту, ведення власного бізнесу в Польщі є альтернативою традиційній оплачуваній роботі для багатьох українців. Станом на кінець червня 2024 року, кількість українців, застрахованих у системі соціального страхування, становила близько 771 тисячі осіб, з яких приблизно 739 тисяч працювали як наймані працівники або на основі договору доручення чи агентської угоди, відповідно до даних Управління соціального страхування (ZUS).

Для порівняння, у червні 2023 року кількість застрахованих українців становила близько 748 тисяч, що відображає зростання на 3% порівняно з попереднім роком.

Водночас в інституті нагадують, що згідно зі звітом Державної інспекції праці за 2023 рік, кількість українців, які працювали нелегально, зросла. Якщо у 2022 році цей показник становив 11%, то у 2023 році він збільшився до 16%.

"Це явище особливо цікаве в контексті спрощеної процедури працевлаштування громадян України, запровадженої у 2022 році, яка дозволяє легально працевлаштовуватися на підставі повідомлення про доручення роботи. Попри це спрощення, кількість нелегально працевлаштованих українців зросла", - йдеться у повідомленні інституту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com