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Вклад украинских беженцев в бюджет Чехии вдвое превысил гуманитарные расходы на них

Вклад украинских беженцев в бюджет Чехии вдвое превысил гуманитарные расходы на них
Чехия обязалась поддерживать людей, спасающихся от войны.

За три года полномасштабной войны в Украине вклад беженцев в чешскую экономику превысил расходы на гуманитарную помощь. Поступления в бюджет от украинцев, получивших временную защиту, составили по меньшей мере 54 миллиарда крон (2,31 млрд долл.), что вдвое больше объема оказанной помощи.

Об этом свидетельствует анализ министерства труда и социальных дел Чехии.

Анализ Министерства труда и социальных дел показал, что благодаря активному участию беженцев в чешском рынке труда общий баланс доходов и расходов остается положительным. Лица с временной защитой приносят в систему больше средств, чем получают.

Эти данные являются конкретным ответом на утверждение об обратном. Чехия обязалась поддерживать людей, спасающихся от войны, и выполняет это обязательство с самого начала, отметили в министерстве.

Фото 2 — Вклад украинских беженцев в бюджет Чехии вдвое превысил гуманитарные расходы на них

О поддержке беженцев и расходах

Государственные расходы на поддержку украинских беженцев включают в себя гуманитарные льготы, которые стали доступны с 1 сентября 2024 года после завершения периода бесплатного чрезвычайного размещения, а также нормативные расходы на жилье. Это частично повлекло за собой незначительный рост расходов во второй половине прошлого года, говорится в отчете.

Дополнительно, с февраля 2025 увеличились выплаты для лиц с ограниченными возможностями.

Финансирование включает сферы здравоохранения, образования и международной помощи. В расчет государственных доходов кроме страховых взносов включены НДС, акцизный налог и другие поступления. В общей сложности Чехия потратила около 63 миллиардов крон на поддержку Украины и лиц с временной защитой.

Привлечение беженцев к рынку труда

Отмечается, что положительные тенденции верно отражаются на балансе доходов и расходов. Уже сейчас доходы от работы беженцев в Чехии принесли стране, по меньшей мере, 54 миллиарда крон. Наибольшую часть этих доходов составляют выплаты работникам-беженцам, занявшим вакантные должности в разных секторах экономики, пояснила руководитель группы анализа влияния.

Количество беженцев, вовлеченных в рынок труда, стабильно растет. В настоящее время Министерство труда и социальных вопросов регистрирует около 150 тысяч трудовых отношений.

Структура занятости по профессиям почти не меняется, и большинство лиц с временной защитой продолжают работать на низкоквалифицированных должностях, таких как вспомогательные рабочие в строительстве и производстве.

Фото 3 — Вклад украинских беженцев в бюджет Чехии вдвое превысил гуманитарные расходы на них

Об уязвимых категориях, гумпомощи, защите

Уязвимым лицам, которые не могут работать, в частности детям, пожилым людям и лицам с инвалидностью, государство оказывает гуманитарную помощь.

Это единственная форма прямой финансовой поддержки, на которую имеют право человека с временной защитой в Чехии. В редких случаях они могут получить одноразовую неотложную помощь.

По данным Министерства труда и социальных вопросов, 7 из 10 беженцев, получающих гуманитарную помощь, принадлежат к уязвимым группам населения, при этом более половины из них – это дети.

Фото 4 — Вклад украинских беженцев в бюджет Чехии вдвое превысил гуманитарные расходы на них

Согласно данным Министерства внутренних дел Чехии, временную защиту в связи с российской агрессией в Украине получили 397 тысяч человек.

Наибольшая доля беженцев сосредоточена в Праге, где в настоящее время насчитывается около 103 тысяч человек. В настоящее время гуманитарную помощь получают только 92 тысячи человек, что составляет ежемесячные расходы около 760 миллионов крон.

Однако эти расходы по сравнению с другими формами государственной помощи выглядят значительно меньше: в 2024 году государство выплатило гуманитарную помощь на сумму около 8 миллиардов крон. Для сравнения, пособие по уходу составило 41,3 миллиарда крон, родительская помощь — более 29 миллиардов, жилищная помощь — 20,3 миллиарда, а расходы на пенсии по возрасту составили 585 миллиардов крон.

Иммигранты из Украины существенно помогают решить многолетнюю проблему нехватки рабочей силы в Чехии. Беженцы не вытесняют чешских граждан с рынка труда, а наоборот отвечают на потребности рынка. Их потребление и уплата налогов способствуют пополнению государственного бюджета. Некоторые недостоверные утверждения относительно украинских беженцев, что якобы они только получают льготы, неправдивы. Украинцы приехали в Чехию не за помощью, а чтобы выжить, и большинство из них стремится позаботиться о себе и активно интегрироваться в общество, подытожили в министерстве.

Фото 5 — Вклад украинских беженцев в бюджет Чехии вдвое превысил гуманитарные расходы на них

Напомним, по состоянию на конец ноября 2024 года за границей находилось 5,2 млн украинских беженцев. Большинство украинских беженцев, около 3,7 миллионов человек, выехали через западные границы, в то время как 200 тысяч попали в Европу через Россию и Беларусь.

Автор:
Ольга Опенько