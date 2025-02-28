Вклад украинских беженцев в бюджет Чехии вдвое превысил гуманитарные расходы на них

За три года полномасштабной войны в Украине вклад беженцев в чешскую экономику превысил расходы на гуманитарную помощь. Поступления в бюджет от украинцев, получивших временную защиту, составили по меньшей мере 54 миллиарда крон (2,31 млрд долл.), что вдвое больше объема оказанной помощи.

Об этом свидетельствует анализ министерства труда и социальных дел Чехии.

Анализ Министерства труда и социальных дел показал, что благодаря активному участию беженцев в чешском рынке труда общий баланс доходов и расходов остается положительным. Лица с временной защитой приносят в систему больше средств, чем получают.

Эти данные являются конкретным ответом на утверждение об обратном. Чехия обязалась поддерживать людей, спасающихся от войны, и выполняет это обязательство с самого начала, отметили в министерстве.

О поддержке беженцев и расходах

Государственные расходы на поддержку украинских беженцев включают в себя гуманитарные льготы, которые стали доступны с 1 сентября 2024 года после завершения периода бесплатного чрезвычайного размещения, а также нормативные расходы на жилье. Это частично повлекло за собой незначительный рост расходов во второй половине прошлого года, говорится в отчете.

Дополнительно, с февраля 2025 увеличились выплаты для лиц с ограниченными возможностями.

Финансирование включает сферы здравоохранения, образования и международной помощи. В расчет государственных доходов кроме страховых взносов включены НДС, акцизный налог и другие поступления. В общей сложности Чехия потратила около 63 миллиардов крон на поддержку Украины и лиц с временной защитой.

Привлечение беженцев к рынку труда

Отмечается, что положительные тенденции верно отражаются на балансе доходов и расходов. Уже сейчас доходы от работы беженцев в Чехии принесли стране, по меньшей мере, 54 миллиарда крон. Наибольшую часть этих доходов составляют выплаты работникам-беженцам, занявшим вакантные должности в разных секторах экономики, пояснила руководитель группы анализа влияния.

Количество беженцев, вовлеченных в рынок труда, стабильно растет. В настоящее время Министерство труда и социальных вопросов регистрирует около 150 тысяч трудовых отношений.

Структура занятости по профессиям почти не меняется, и большинство лиц с временной защитой продолжают работать на низкоквалифицированных должностях, таких как вспомогательные рабочие в строительстве и производстве.

Об уязвимых категориях, гумпомощи, защите

Уязвимым лицам, которые не могут работать, в частности детям, пожилым людям и лицам с инвалидностью, государство оказывает гуманитарную помощь.

Это единственная форма прямой финансовой поддержки, на которую имеют право человека с временной защитой в Чехии. В редких случаях они могут получить одноразовую неотложную помощь.

По данным Министерства труда и социальных вопросов, 7 из 10 беженцев, получающих гуманитарную помощь, принадлежат к уязвимым группам населения, при этом более половины из них – это дети.

Согласно данным Министерства внутренних дел Чехии, временную защиту в связи с российской агрессией в Украине получили 397 тысяч человек.

Наибольшая доля беженцев сосредоточена в Праге, где в настоящее время насчитывается около 103 тысяч человек. В настоящее время гуманитарную помощь получают только 92 тысячи человек, что составляет ежемесячные расходы около 760 миллионов крон.

Однако эти расходы по сравнению с другими формами государственной помощи выглядят значительно меньше: в 2024 году государство выплатило гуманитарную помощь на сумму около 8 миллиардов крон. Для сравнения, пособие по уходу составило 41,3 миллиарда крон, родительская помощь — более 29 миллиардов, жилищная помощь — 20,3 миллиарда, а расходы на пенсии по возрасту составили 585 миллиардов крон.

Иммигранты из Украины существенно помогают решить многолетнюю проблему нехватки рабочей силы в Чехии. Беженцы не вытесняют чешских граждан с рынка труда, а наоборот отвечают на потребности рынка. Их потребление и уплата налогов способствуют пополнению государственного бюджета. Некоторые недостоверные утверждения относительно украинских беженцев, что якобы они только получают льготы, неправдивы. Украинцы приехали в Чехию не за помощью, а чтобы выжить, и большинство из них стремится позаботиться о себе и активно интегрироваться в общество, подытожили в министерстве.

Напомним, по состоянию на конец ноября 2024 года за границей находилось 5,2 млн украинских беженцев. Большинство украинских беженцев, около 3,7 миллионов человек, выехали через западные границы, в то время как 200 тысяч попали в Европу через Россию и Беларусь.