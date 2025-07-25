Данило Гетманцев: Мы не можем за возвращение беженцев платить деньги или предоставлять льготы – это совершенно недопустимо

О новом старом составе Кабинета министров и задачах для него, о военном производстве и поддержке бизнеса государством, о путях повышения социальных стандартов, возвращении украинских беженцев и движении Украины в Европу, о дефиците инвестиций, перспективах пенсионной реформы и проблемах несуществующего фондового рынка, – в интервью главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева для Delo.ua.

О новом Кабмине

Какие законопроекты, инициированные предыдущим составом Кабинета министров, будут отозваны из парламента в связи с назначением нового правительства?

— Отозваны все законодательные акты, поданные предыдущим Кабмином и по которым еще не состоялось первое чтение. Это норма закона. Отзыв происходит автоматически. Отозвано более 300 законопроектов.

Среди законопроектов, касающихся возглавляемого мною Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, отозваны, в частности, следующие законопроекты: об электронном аудите (но его все равно нужно было переписывать, поэтому мы не очень переживаем); законопроект о SEPA (касается присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), имеет целью приведение украинского законодательства в соответствие с требованиями ЕС в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма – Ред.); законопроект №13232 о налогообложении электронных платформ; несколько законопроектов по унификации таможенных ставок на ряд видов товаров.

Правильно ли я понимаю, что эти законопроекты должны быть повторно поданы в Верховную Раду?

— Да. Если новое правительство захочет.

Это не гарантировано?

— Не гарантировано. Новый Кабмин должен пересмотреть все, что было подано предыдущим составом правительства. Новый Кабмин определяет новую политику, новую программу. Это ведь не то, что у нас произошло, когда в новом составе правительства осталось две трети людей из старого состава. Как правило, это предполагает стратегические изменения в развитии страны. Поэтому есть такая норма в законе. Она действует автоматически.

Какие вы ожидаете изменения от этого Кабмина?

— Я ожидаю работу над ошибками. Мне кажется, чиновники услышали о том, что им не удалось сделать за предыдущий период работы, и какие ошибки нужно исправлять.

В чем я принципиально не согласен с оппозицией, так это относительно огульной критики. Самое главное, что удалось предыдущему правительству, это удержать страну. Вряд ли многим удалось бы это сделать в сопоставимых условиях 2022 года. Я был внутри этой команды, участвовал в работе, работал не языком, а руками. Я понимаю, чего это стоило и как это было тяжело. Люди в большинстве своем были на своих местах. Нам надо наконец научиться быть благодарными людям за то, что они делают.

Сейчас у нас есть уникальная макрофинансовая стабильность для страны в относительно сопоставимых условиях.

То, что были просчеты, тоже очевидно. К примеру, это касается дерегуляции. И война не может быть оправданием ее затягивания.

Это же касается и приватизации. Почему мы до сих пор не поставили в этом вопросе точку, приватизировав все непрофильное, что не нужно государству? И продолжаем "кормить" коррупционеров, сидящих в руководстве этих госпредприятий.

Страхование военных рисков. Нужно, чтобы оно работало массово. Этого пока нет.

Улучшение качества работы с публичными финансами, где Счетная палата выявила нарушений и неэффективности более чем на 217 млрд гривен.

Относительно целого ряда других моментов также требуется работа над ошибками. И я ожидаю от нового Кабмина соответствующих выводов.

Учитывая, что в новом составе правительства осталась преимущественно "старая" гвардия, можно ли надеяться на работу над ошибками?

— Жизнь покажет.

О поддержке бизнеса

Проект (правовой режим) Defence City – что это такое, что он предполагает? Какие требования и условия для его резидентов? Какие именно возможности и преференции получат резиденты Defence City? Что это должно дать государству?

— Речь идет о том, что мы поддерживаем последовательно отечественный оборонно-промышленный комплекс. Это, кстати, также вопрос к предыдущему Кабмину, ликвидированному Минстратегпрому и Минобороны: почему этот законопроект подали депутаты? Он должен был появиться два или даже три года назад и быть принят нами давным-давно. И не депутаты должны этим заниматься. Этим должен заниматься Кабмин, потому что он определяет политику по поддержке отечественного ОПК, и имел, кстати, публично озвученную задачу от Президента наработать специальный режим экономической деятельности для этой отрасли. А отечественный оборонно-промышленный комплекс нужно поддерживать, потому что у него есть уникальный шанс получить большую долю мирового рынка оружия.

Мы хотим, чтобы Украина была в топ-5 мировых экспортеров оружия. У нас есть для этого все основания. У нас было в прошлом году 9 млрд долларов годового производства оружия. Мы имеем потенциал в 3-4 раза больше. Мы должны иметь большую долю мирового рынка вооружений. И это наша задача номер один. Для этого мы создаем перечень таких предприятий, по которым есть условие, чтобы они производили исключительно оружие. 90% продукции предприятия должно составлять оружие.

Предприятия из этого списка получат целый ряд преференций. Самая главная из них – возможность экспорта оружия. Мы предполагаем облегченный порядок экспорта оружия. Следующая преференция – налоговые льготы по налогу на прибыль при условии реинвестирования, по экологическому, земельному налогу и налогу на недвижимое имущество. Также предусматриваем закрытие публичных реестров по этим предприятиям, облегчение таможенных процедур и валютных расчетов, особую процедуру осуществления следственных действий по уголовным делам по таким предприятиям. Последнее, в частности, нужно для того, чтобы сделать невозможным остановку этих производств в связи с теми или иными уголовными производствами, возбужденными преимущественно по формальным признакам. И мы уже видим от нового руководства Генеральной прокуратуры понимание масштаба таких дел, когда месяца хватило, чтобы прекратить расследование по более чем трем тысячам производств против различных бизнесов, которые были откровенно "слабыми" и вообще не имели судебных перспектив.

На какой результат рассчитывает государство?

— Мы рассчитываем на рост объемов производства оружия как минимум до 30 млрд долларов в год. Часть этого оружия должна пойти на экспорт. Мы хотим захватить мировой рынок вооружения и, повторюсь, занять там место в топ-5. Это наша цель.

Новый законопроект о "Клубе белого бизнеса" – что конкретно он предполагает? Что его принятие даст бизнесу и государству? Что о нем думает бизнес?

— На сегодняшний день в "Клубе белого бизнеса" более 9 тысяч резидентов. А начинали мы с 8 тысяч. Пока речь идет о новом механизме, который мы раньше не применяли и разрабатывали сейчас с нуля. Мы видим, что целый ряд предприятий не стал резидентами "Клуба белого бизнеса", учитывая определенные формальные основания, не свидетельствующие о недобропорядочности или недобросовестности этих предприятий.

К примеру, причиной непопадания в "Клуб белого бизнеса" компании "Киевстар" стал штраф на 340 гривен по земельному налогу в какой-то из ОТГ. Выходит, что мы завысили определенные критерии и отсекли тем самым ряд компаний, которые на самом деле являются добросовестными налогоплательщиками. Компания "АТБ" также не попадает в список из-за наличия штрафа за местный налог. Штраф может быть даже не по вине компании, а, например, из-за ошибок органа местного самоуправления.

Поэтому мы решили смягчить этот критерий, убрать несколько технических условий, которые также препятствуют попаданию предприятий в "Клуб белого бизнеса".

Еще один пример. Производитель цемента в Ивано-Франковской области не может попасть в "Клуб", поскольку он единственный производитель в области, а по нашему закону он должен иметь заработную плату выше средней по отрасли в регионе. А он там единственный… Скажу честно, это ситуация, которую мы просто не предусмотрели. Поэтому мы, исправляя свою ошибку, предлагаем применять критерий по зарплате не в отношении региона, а в отношении всей страны.

С другой стороны, в "Клуб" попали компании, имеющие заработную плату меньше, чем минимальная. Мы считаем, что это неприемлемо и такие компании будем исключать из списка.

А от бизнеса вы получили обратную связь по новой инициативе?

— Этот законопроект разработан на основании обращений бизнеса. Я очень доволен тем, что эта инициатива вызывает ажиотаж и желание попасть в этот клуб со стороны бизнеса.

О повышении социальных стандартов

Вы настаиваете на необходимости повышения социальных стандартов и, в частности, осовременивании прожиточного минимума. Что именно следует делать? Как это сделать? Когда это можно сделать? Как это реально сделать в условиях войны?

— Какая сейчас ситуация? Прожиточный минимум, который закладывается в бюджет, составляет 2920 гривен или 69,8 доллара по текущему курсу. Абсолютно неприемлемая величина, которая меньше прожиточного минимума, который рассчитывает само государство, где-то в три раза.

Но фактический прожиточный минимум тоже не соответствует реалиям. Людей почему-то шокировала моя цитата из нормативного акта, определяющего перечень входящего в структуру прожиточного минимума. Но так и есть. Там на самом деле есть шокирующие моменты. Например, прожиточный минимум предполагает, что человек может себе позволить постельного белья – одно одеяло на 10 лет, одну подушку на 15 лет, один одеколон в год, две ложки, две вилки и один нож – на 10 лет, одну настольную лампу на 25 лет, один купальник или плавки для ребенка – на пять лет. Как это возможно? Дети ведь растут!

Сам по себе фактический прожиточный минимум, который рассчитывает государство, нуждается в пересмотре. То, что закладывается в государственный бюджет, это вообще непонятно о чем.

Чтобы начать эту работу, нужно несколько шагов. Во-первых, нужно "отвязать" прожиточный минимум от 150 разнообразных выплат, штрафов, окладов, к которым он привязан.

Для того, чтобы начать честный разговор с обществом, нам нужен честный прожиточный минимум , который привязан только к социальным выплатам. В идеале, как это есть в странах Европы, прожиточный минимум должен совмещать в себе три категории: не облагаемый налогом минимум, минимальную заработную плату/пенсию и прожиточный минимум. Это три категории в одной или нескольких приближенных цифрах. И на эту сумму человек должен прожить. Вот к этому мы должны прийти.

Во-вторых, мы должны установить реальный прожиточный минимум. В-третьих, нужно сделать переходный период в несколько лет до реального прожиточного минимума. Мы понимаем, что из-за ограниченных возможностей бюджета не сможем достичь желаемого за один год, но в перспективе нескольких лет мы это сможем сделать.

На сколько может растянуться переходный период?

— Это нужно считать. Это зависит от имеющихся ресурсов. Дополнительные ресурсы можно получить за счет детенизации экономики, которая может дать плюс 800-900 млрд гривен в бюджет, а также экономии государственных средств и их эффективного использования.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных должен быть равен минимальной пенсии. Потому что невозможно платить пенсии меньше прожиточного минимума.

Поэтому эта программа должна быть большим указателем для любого правительства, которое хочет реально изменить ситуацию в стране к лучшему. Это не только о социалке или помощи малообеспеченным слоям населения. Это в принципе о социальной справедливости.

И что особенно важно – мы должны отменить всевозможные клановые выплаты и пенсии. У нас не может быть разница между минимальной и максимальной пенсией в 165 раз.

О каких реальных цифрах увеличения прожиточного минимума может идти речь во время войны?

— Мы говорим о том, что у нас прожиточный минимум должен быть на уровне 10-12 тыс. гривен. Но это зависит от политических приоритетов. Если мы делаем это основной реформой, то, я считаю, за три года мы можем этого добиться. Если наш приоритет – потребности войны, то этот срок нужно растянуть.

О дефиците инвестиций

Длинный вопрос. По данным НБУ, в мае дефицит счета текущих операций (СТО) Украины достиг рекордного значения с начала войны. Вы неоднократно отмечали, что это, прежде всего, следствие потери части экономического, экспортного потенциала, миграции населения и других структурных экономических проблем, обусловленных войной.

По оценкам МВФ, дефицит счета текущих операций выше 5% ВВП (5,4% в 2023, 8,3% ВВП в 2024 году) в долгосрочной перспективе неустойчив и несет риски для макрофинансовой стабильности. По обновленному прогнозу МВФ, дефицит СТО в 2025 году составит 34,6 млрд долларов или 16,5% прогнозного ВВП, то есть увеличится вдвое против 2024 и втрое против 2023 года.

Что ждет Украину в случае дальнейшего увеличения дефицита счета текущих операций? Какие риски для макрофинансовой стабильности могут реализоваться? Что Украина может сделать в условиях войны для уменьшения дефицита СТО и, соответственно, уменьшения указанных рисков?

— Да, действительно риски увеличиваются. Например, в 2014 году, накануне финансового кризиса, этот показатель равнялся 9% ВВП. Но это не значит, что следующий финансовый кризис будет уже в ближайшее время. На сегодняшний день дефицит счета текущих операций покрывается благодаря финансовому счету, поступления по которому обеспечиваются нашими международными партнерами.

Проблема дефицита текущего счета не решается каким-либо одним решением. Эта проблема решается последовательной работой. И падение прямых иностранных инвестиций, которое мы видим в этом году, очень отрицательно сказывается на решении этой проблемы. Если дефицит операций по текущему счету компенсируется за счет прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то никакой проблемы вообще нет. Потому что ПИИ завтра будут в рабочих местах, налогах, в произведенных товарах и в том же платежном балансе.

А если дефицит покрывается за счет международной финансовой помощи, тем более когда дефицит внешнего финансирования на следующий год оценивается в размере от 8 до 19 млрд долларов, то это является существенным фактором риска.

Поэтому я считаю эту проблему одним из принципиальных вопросов, над которым нужно работать новому правительству.

Но ведь проблемы с прямыми иностранными инвестициями были в Украине и до войны.

— Такого, как в этом году, уже давно не было. Инвестиции – не единственная проблема. Есть еще вопрос нашего экспорта в ЕС, который сейчас ограничен, после того, как мы потеряли экономический безвиз. А могли бы не потерять, как это произошло, например, с металлом, относительно экспорта которого договоренности продлены до 2028 года. Это был вопрос для переговоров.

Как решать эту проблему? Перечисляю. Это, во-первых, проблема поддержки экспортно ориентированных отраслей. Во-вторых, это поддержка инвестиций. Системная, слаженная, плановая работа правительства по решению этих проблем существенно улучшит ситуацию с платежным балансом.

О пенсиях и пенсионной реформе

Многим украинцам многолетние разговоры о необходимости пенсионной реформы уже надоели – часто это разумные предложения, но дальше слов дело в Украине не идет. Почему украинцам не удается построить разумную пенсионную систему? Обречены ли украинские пенсионеры нищенствовать из поколения в поколение? Что реально изменить в пенсионной системе Украины и когда это возможно? Какие поколения украинцев смогут претендовать на "человеческую" пенсию: нынешние пенсионеры; поколение 40+; поколение 20+; нерожденные еще украинцы (и мы об этом не узнаем)?

— Я понимаю, что вы упрощаете, но на эти простые вопросы нет простых ответов. Если я дам вам простой ответ, то его разнесут и скажут, что мы хороним наших пенсионеров живьем. А я такого делать не буду. Я отвечу по-другому: надо наконец-то решиться (это я себя имею в виду, свою политическую силу, потому что она уже шесть лет у власти) на большую пенсионную реформу. Что нужно делать? Во-первых, необходимо привести бюджетный показатель прожиточного минимума для нетрудоспособных к минимальной пенсии по возрасту и к его фактическому значению.

Во-вторых, необходимо разработать новую справедливую формулу определения, осовременивания и индексации пенсий. Сегодня индексация пенсий не равна инфляции. Кроме того, надо устранить диспропорции между размерами пенсий, которые назначены в разные годы.

Необходимо унифицировать назначение пенсий. Это касается, в частности, "клановых" пенсий.

И главное – запустить второй уровень пенсионной системы, о котором все говорят и никак это не может произойти. От Кабмина мы почти год ждали этого законопроекта. Это не повлечет за собой пересмотр пенсий для людей в возрасте 40+, но позволит людям до 40 лет существенно повысить будущие пенсии.

Важно также осуществить детенизацию экономики, особенно заработных плат. Это одна из составляющих пенсионной реформы, потому что это источник пополнения Пенсионного фонда, который сегодня является бездефицитным, однако получает средства от государственного бюджета. Хочу вам напомнить, что мы дотировали ПФ на 273,7 млрд гривен в 2023 году.

Ситуация в стране в целом ухудшается, в частности, ухудшается демографическая ситуация, которая объективно влияет на пенсионное обеспечение. Поэтому эти решения нужно принимать как можно скорее.

По моим субъективным ощущениям, война мало что поменяла в методах ведения бизнеса в Украине.

— По моим – тоже.

Но есть компании, сознательно вышедшие из "тени". Например, АТБ, "Новус", "Аврора", Dream Town, ОККО и многие другие. Они выступают флагманами. Они сделали это сами и призывали других сделать то же самое.

Правильно ли я понимаю, что большинство небольших компаний ведут бизнес как usual?

— Да, и некоторые большие тоже. Это, скорее, не вопрос размера, это вопрос осознания себя как ответственного бизнеса и планирования своего будущего на десятилетие вперед.

Уже и война на улице, и вопрос выживания встал. Но зачастую бизнес не готов добровольно платить налоги. Что делать?

— Улучшать администрирование. Здесь нет никаких других решений. Отмена налогов – бред от псевдоэкспертов из соцсетей – точно не выход из ситуации (смеется). Это иллюзия от "основателей церкви отмены налогов". Ориентиром к улучшению администрирования является утвержденная Кабинетом министров Национальная стратегия доходов по реформированию системы единого налога – чтобы ФЛПы не могли быть зарплатными ФЛПами. Это одно из тех решений, которые можно принять на уровне закона.

А помните эту историю о так называемой налоговой реформе "10-10-10"?

— Да, а до этого были 5/10 или налог на выведенный капитал, – все это очередные мантры, лекарства для безумного экономического роста уже завтра. Но слава Богу эти инициативы уже ушли в небытие.

В конце прошлого года Минсоцполитики инициировало реформу солидарной составляющей пенсионной системы Украины.

— Я не готов это комментировать, потому что не знаю смысл этой инициативы. Мы так и не дождались, чтобы правительство подало этот законопроект в парламент. Важно, чтобы в вопросе пенсионной реформы мы избегали половинчатых решений. Критики будет столько же, как при системной реформе, о которой говорил выше, а эффекта будет гораздо меньше.

Мы уже не раз пытались реализовать половинчатые решения. В 2018 году была пенсионная реформа, и в начале прошлого десятилетия, и на рубеже веков была некая пенсионная реформа. И каждый раз искали компромиссы. Но если ты ищешь компромиссы в стране, где уменьшается количество работающих, увеличивается количество пенсионеров и вообще такая неблагоприятная ситуация, ты всегда проигрываешь. Здесь, как и во многих других вопросах, нам нужны государственники, а не политиканы. Мне кажется, из всех партий сегодня наиболее нужна "партия работающего водопровода".

То есть компромиссные варианты не проходят?

— Да их просто нет. Что такое компромиссный вариант? Это когда ты отказываешься от реформы для ее имитации.

О фондовом рынке, точнее – о его отсутствии

Относительно фондового рынка (которого нет). Развитие рынка капитала – одна из составляющих, в частности, успешной пенсионной реформы. Об этом тоже уже говорено-переговорено, но "воз и ныне там". Что и как нужно менять?

И связанный вопрос. Одним из маяков текущей программы сотрудничества с Международным валютным фондом является аудит деятельности НКЦБФР. Выполнение этого маяка украинской стороной задерживается (перенесено на август). Что означает выполнение этого маяка? Что ждет НКЦБФР и ее нынешнее руководство?

— Безусловно, нынешний непрофессиональный, непутевый состав руководства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку не является единственной причиной "мертвого" фондового рынка. Там еще до нынешнего руководства Комиссии многие другие "деятели искусства" (не) поработали.

Если мы говорим о фондовом рынке, то следует упомянуть, в частности, такие цифры. В течение 2021-2024 годов в Украине было 49 эмиссий акций в год, а 20 лет назад было полторы тысячи. Если говорить о суммах эмиссий, и убрать НАЭК "Энергоатом", то получится 1,1 млрд долларов в год в течение упомянутого четырехлетнего периода.

Количество субъектов, торговавших финансовыми инструментами, сократилось с 2003 по 2023 год в 5,6 раза.

Собственно процесс уничтожения рынка начался до Магомедова и компании. Но Магомедов и компания были успешнее всех в этом процессе. Им удалось похоронить рынок окончательно. Они это сделали своим бездействием, откровенными коррупционными проявлениями лоббизма по отношению к компании "Фридом Финанс", абсолютным отсутствием контакта с реальным рынком. У нас на рынке остались только энтузиасты, которые вопреки всему пытаются его поддерживать.

И все это, в частности, очень связано с пенсионной реформой, потому что без фондового рынка второй уровень пенсионной системы вряд ли заработает.

Но 11 июля в Риме был подписан меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в Украине. Минэкономики, НБУ, Минфин, ЕБРР подписали этот меморандум, целью которого является сделать украинский рынок капитала эффективным, прозрачным, привлекательным для инвесторов. Документ предусматривает создание единого холдинга, объединяющего ключевые институты инфраструктуры рынка. Предусмотрено участие государства в этой структуре не менее 25%, привлечение международного стратегического инвестора через публичный конкурс, запуск новой фондовой биржи, оптимизацию управления Национальным депозитарием и Расчетным центром. Этакая глобальная реформа, в которой будут участвовать иностранцы. Это немного внушает надежду. Хотя участие в этом нынешнего руководства НКЦБФР эту надежду уменьшает.

А что мешало государству развивать фондовый рынок задолго до нынешнего состава руководства НКЦБФР?

— А что мешало государству детинизировать экономику? Что мешало сделать Закон – один для всех? Что мешало бороться с коррупцией? Причины одни и те же – отсутствие политической воли. Поэтому люди сконцентрировались на других вещах.

Если же говорить о нашем периоде, за который я могу ответственно говорить, то здесь, безусловно, основной причиной является низкое профессиональное качество управленцев НКЦБФР.

Какие последствия будет иметь выполнение Украиной маяка программы МВФ о необходимости проведения аудита работы НКЦБФР?

— Руководство Комиссии должно было бы всем составом самостоятельно уйти в отставку.

О возвращении украинских беженцев

Есть ли расчеты, какой экономический (в частности, бюджетный) эффект получит Украина от возвращения беженцев из-за границы (учитывая тот факт, что большинство беженцев – это мамы с детьми и пенсионеры)? Не превысят ли возможные социальные выплаты для этих категорий населения (а сейчас в значительной степени это делают бюджеты других стран) бюджетные поступления от их экономической активности в Украине? (я сознательно избегаю морально-нравственной, культурной, исторической сторон вопроса)

— Я не знаю, есть ли у правительства соответствующие расчеты. Думаю, что нет. Но с другой стороны, это точно не только вопрос экономики и налогов. Это вопрос сохранения страны, ее культурного, демографического потенциала, сохранения народа как такового. Но даже с учетом сверхважности этого вопроса, мы не можем говорить о каких-то плюшках для возвращения украинских беженцев. Во-первых, у нас нет на это денег (давайте будем откровенны). Во-вторых, как эти плюшки будут восприняты людьми, которые остались в Украине? Это вопрос справедливости. Мы не можем за возвращение беженцев в Украину платить какие-либо деньги или предоставлять льготы. Это совершенно недопустимо.

Но мы можем с вами создавать здесь такие условия, которые были бы привлекательны для наших граждан.

Прежде всего, заработная плата в Украине должна быть достойной.

Следующий вопрос – обеспечение жильем. Речь, в частности, о программе "єОселя", которая должна давать возможность людям брать кредиты на жилье под низкие проценты. И люди будут брать эти кредиты, за кредитами "єОселя" стоит очередь желающих. Государство должно финансировать эту программу в объемах, удовлетворяющих спрос на доступную ипотеку.

Есть целый ряд комплексных мер, направленных на поддержку одновременно и экономики, и социалки. Та же "єОселя" - это одновременно поддержка и строительной отрасли, и социальных выплат. И таких мер достаточно много.

Образование то же самое. Давайте будем откровенными: у нас очень ухудшилось качество образования. Реформа образования длительная, трудная, но это тоже нужно делать.

Все эти взаимосвязанные вещи нужно реализовывать.

Идем дальше

Относительно четырехдневной рабочей недели. Что вас побудило поднять этот вопрос в своем телеграм-канале? Насколько это актуальная сейчас идея? Что вы сами думаете по этому поводу?

— Вообще, это был вопрос от журналистки: вот, мол, в Польше реализуется пилотный проект перехода на четырехдневную рабочую неделю – как вы к этому относитесь? Я говорю: при сохранении 40-часовой рабочей недели я не возражаю и даже поддерживаю такую опцию, о которой трудовой коллектив может договориться с работодателем. Давайте предоставим людям такую возможность. Никакого предложения, законопроекта, решения на эту тему нет. Но хайп есть (смеется).

Как вы оцениваете ситуацию вокруг срыва конкурса на назначение главы Бюро экономической безопасности? Как вы видите дальнейшее развитие конфликта?

— Мы наблюдаем за происходящим. Было ответное обращение от нашего комитета. Есть позиция конкурсной комиссии, в которой в случае паритета голосов преимущество имеют международные эксперты. В то же время, есть позиция уже нового Правительства, которое проголосовало против назначения победителя конкурса по вопросам безопасности.

Эту ситуацию точно следует честно и тщательно прокоммуницировать с обществом, международными партнерами, чтобы не было никаких сомнений и двусмысленных трактовок. На мой взгляд, назначить руководителя БЭБ нужно как можно скорее.

Одним из маяков программы сотрудничества с МВФ является назначение нового главы Государственной таможенной службы. С выполнением этого маяка не все хорошо – перенесено на декабрь. Опять же – вечная украинская проблема: как навести порядок на Таможне? Чего ждать?

— Этот вопрос следует адресовать Кабинету Министров. Мы получили от правительства ответ на мой запрос – программу реформирования Таможни, где они хотят получить от иностранцев какие-то огромные деньги. Я даже не запомнил цифру, но речь идет о миллиардах долларов на реформу Таможни.

А что предполагает эта реформа в миллиарды долларов?

— Написание законов, закупку сканеров и многое другое. С этой программой можно ознакомиться – она публиковалась.

Урегулирование рынка криптоактивов в Украине. Пока непонятно, как это будет. Расскажите, пожалуйста, об этом.

— История продолжается с 2022 года. Первую рабочую группу в комитете по разработке профильного законопроекта мы создали весной 2022 года. В апреле 2024 года мы рекомендовали законопроект к первому чтению. С апреля законопроект не вносится на первое чтение, потому что НКЦБФР очень переживает, что согласно законопроекту не является регулятором этого рынка. А мы категорически против того, чтобы она в этом составе была органом регулирования этого рынка.

А кто, по-вашему, должен регулировать рынок криптоактивов?

— Я думаю, что на первом этапе это должен быть Национальный банк.

А Нацбанк хочет?

— Разве хочет? Должен.

Куда двигается процесс?

— Мы поддерживаем легализацию рынка криптоактивов с налогообложением по лучшим европейским образцам. Мне кажется, у нас сформирована оптимальная модель рынка. И представители рынка нас поддерживают. Они, конечно, хотят ничего никому не платить, а только иметь, но это нормальное желание, никому еще не удовлетворенное в этом составе комитета. Убежден, что компромис найден.

Когда может произойти урегулирование рынка криптоактивов в Украине?

— Это будет зависеть от наших договоренностей. Я рассчитываю, что с новым Кабмином нам удастся принять этот законопроект. Я думаю, что в первом чтении мы должны в августе принять.

Какова ситуация с уплатой налогов игорным бизнесом? Какая часть рынка продолжает оставаться в "тени"? Что изменилось в секторе с момента ликвидации весной 2025 года Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и создания на ее месте государственного агентства "ПлейСити"? Когда на игорном рынке будет введена Система мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР)?

— От созданного государственного агентства результатов пока нет. Единственный результат, который мы от них ожидаем, это введение Системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР) до 30 сентября. Мы внимательно следим за этим.

Если говорить о результатах. За январь-июнь 2025 года налоговые поступления от игорного бизнеса выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,233 млрд гривен, или на 14,7%. Это с одной стороны. А с другой, нас очень беспокоит июнь. В июне 2025 года в бюджет уплачено меньше, чем в аналогичном месяце 2024-го, на 401,4 млн гривен, или на 37,9% (за счет налога на прибыль и НДФЛ).

Причем в июне выручки меньше мая на 434,3 млн гривен, и меньше декабря 2024 года на 354,4 млн гривен. Это очень тревожные показатели по июню.

А что это значит?

— Единственное, что это может означать, – они начали уклоняться. Точно у нас не уменьшился спрос на игровые услуги. Если проанализировать деятельность крупнейшего оператора рынка – компании Favbet, то потери бюджета составляют около 2,5 млрд гривен (за счет минимизации уплаты НДФЛ и военного сбора). Уровень уплаты налога на прибыль в первом квартале 2025 года снизился с 19,7% до 18,3% при росте дохода до 5,3 млрд гривен. И мы знаем, что компания Favbet позволяет себе снижать налог на прибыль за счет искусственного уменьшения налога на сумму GGR.

Нас очень беспокоит такое поведение. Сейчас мы готовим заседание ВСК по игорному бизнесу и будем к этому вопросу возвращаться.

О движении Украины в Европу

На каком этапе находятся переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Что уже сделано? Что, сколько и как долго еще делать? Какие условные "KPI" этого процесса (поскольку для большинства украинцев процесс переговоров представляет нечто абстрактное)?

— Если говорить о переговорах как об отдельном этапе евроинтеграции, то мы начали это движение в июне прошлого года, когда Совет ЕС объявил об официальном начале переговоров. Прошло немного больше года, когда мы пришли к практической плоскости этого вопроса. У нас по пяти из шести кластеров переговорной рамки прошел скрининг. Мы закрыли скрининговые сессии по 28 из 33 разделов. По трем кластерам – первому, второму, шестому – есть отчеты с выводами и рекомендациями Еврокомиссии, на основании которых уже утверждена и передана партнерам переговорная позиция Украины, а также дорожные карты к первому кластеру.

Скрининг по пятому кластеру, состоящий из пяти глав, планируем пройти, начиная с сентября, до конца года.

Несмотря на блокировку решения об открытии переговоров со стороны Венгрии, продолжаем принимать внутри страны евроинтеграционные законы.

А что это все означает на простом языке?

— Это значит, что, несмотря на все препятствия, мы достаточно динамично двигаемся в евроинтеграционном направлении.

Возвращаясь к вашему вопросу о правительстве – как раз все то, что касается евроинтеграции, Кабмин отработал на "отлично". Мы в парламенте тоже отработали на "отлично", почти единогласно голосуя за все евроинтеграционные законы.

Можно ли сказать, что Европа нас "цивилизует"?

— Можно так сказать.

Бюджетная декларация на 2026 – 2028 годы: о чем важном еще не сказано и о чем стоит сказать отдельно?

— Я уже подробно об этом говорил. Но если говорить об основных моментах, то они следующие. Первое – это социальные стандарты. Мы не можем не повышать социальные стандарты. Есть инфляция 2025 года – Кабмин решил "простить" ее людям. Я считаю это совершенно недопустимым. Об этом написал замечания, передал бюджетному комитету, они обещали учесть.

Не согласен с уменьшением в 2028 году расходов на закупку вооружения и военной техники. Почему они уменьшаются в 12,3 раза? Даже если у нас будет мир раньше, все равно это не повод сокращать заказ. Кстати, это источник для развития отечественного ВПК.

Также я не увидел в доходной части бюджета дополнительные поступления от детенизации, а также все очень скромно в части приватизации. Там какие-то 2 млрд гривен они ежегодно планируют, всего в следующие три года – 6 млрд грн, но это вообще копейки, если мы хотим, наконец, эту приватизацию завершить.

В государственном бюджете на текущий год не хватает свыше 400 млрд гривен на оборону. За счет чего и кого будем решать эту проблему?

— Именно так, как говорит Роксолана Пидласа.

Правильно ли я понимаю, что в настоящее время дефицит подтвержденных средств внешнего финансирования на 2026 год может достигать около 19 млрд долларов? На что и на кого Украина может рассчитывать?

— Там не так. Напомню, подсчитаны два сценария возможного развития событий. В оптимистическом сценарии средств потенциально хватает. В пессимистическом, к которому мы склоняемся (предусматривает продолжение активных боевых действий в 2026 году), не хватает от 8 до 19 млрд долларов.

Подтверждаю, что сейчас идут переговоры. Ищем разные источники средств. У европейцев ищем. Это существенная проблема. Многим кажется, что как-то оно "разрулится", но разрулится оно тогда, когда министр финансов, премьер или президент договорится с кем-то из партнеров. То есть это следствие конкретных действий.

Потенциальные дополнительные поступления от детенизации экономики составляют около 6 млрд долларов (в эквиваленте). Все остальное – это деньги партнеров.

Источником доходов могут служить, в частности, средства от замороженных российских активов.

Как сейчас выглядят перспективы введения в Украине страхования военных рисков? Какова ситуация с попытками законодательного урегулирования этого вопроса (в частности, речь о дальнейшей судьбе законопроекта Минэкономики № 12372)?

— Мы рассматривали этот законопроект в рабочей группе и решили, что его цель не соответствует содержанию. Законопроект называется "...о системе страхования военных рисков", но в тексте говорится лишь об обязательном страховании залогового имущества по банковским кредитам. Мы считаем, что это не система страхования военных рисков. Законопроект не дает ответа на вопрос, как вообще страховать военные риски, в частности, на прифронтовых территориях, каким образом оживить эту деятельность. То есть этот законопроект не готов. Мы рекомендовали доработать документ.

Что же нужно, чтобы оживить систему страхования военных рисков, здесь все просто: это бюджетная программа, которая должна предусмотреть компенсацию части страховой премии. Так же, как работает программа льготного кредитования "5-7-9%", только в страховании. Риск должны взять на себя как частные, так и государственные страхователи с привлечением международных перестраховщиков. Государство должно взять на себя 90% страховой премии.

Кроме того, в целом мы поддерживаем идею создания Агентства страхования военных рисков с участием партнеров. При этом подчеркиваем, что специальными программами страхования должно предусматриваться не только возмещение прямого, но и косвенного ущерба.

Но ведь у государства нет денег.

— Но ведь на различные малоэффективные программы есть? На то, чтобы допускать нарушение и неэффективность использования публичных финансов, которые в прошлом году, по данным Счетной палаты, стоили 217 млрд грн, – соответствующие возможности есть?

По нашим расчетам, бюджетная экономия на госпрограммах может принести дополнительно 50 млрд гривен. При этом, если говорить о программе страхования военных рисков, то по расчетам, которые озвучивались в ходе обсуждения на комитете, для ее старта потребуется до 2 млрд гривен. Конечно, это большая, но посильная сумма для бюджета.

Как меняется "лицо" государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%"? Как вы видите будущую динамику банковского кредитования бизнеса до конца войны?

— Считаю, что перспектива этой программы огромна. Это единственная программа, которая работает так долго и так успешно. Поэтому его нужно расширять – для прифронтовых предприятий, для отдельных категорий производителей, для ОПК. Необходимо повысить объем портфельных гарантий. И вообще увеличивать ресурс этой программы. Эта программа "заходит" бизнесу, реально дает прирост ВВП. Если все программы стимулирования бизнеса (по подсчетам Минэкономики) прибавляют к ВВП 0,64%, две трети из них дает именно программа "5-7-9".

Есть ли ресурсы для поддержки этой программы?

— Ну, если мы нашли более 40 млрд гривен в поддержку бизнеса, а на эту программу – всего 10 млрд (точнее 18 млрд, но на 8 млрд гривен программа недофинансирована, это задолженность по компенсации ставок, которую нужно будет погасить), то наверняка приоритеты нужно менять в пользу этой программы.

Что, по вашему мнению, означает тот факт, что международная инвестиционная компания BlackRock приостановила активные действия по созданию фонда финансирования восстановления Украины? Может ли ситуация измениться и при каких условиях?

— Наверное, этот проект нуждается в дополнительных переговорах с BlackRock.

Вместе с тем, хочу вам напомнить, что в Риме была достигнута договоренность о создании Коалиции восстановления, разработке плана восстановления, запуске Европейского флагманского фонда по восстановлению Украины. Есть предложения по выделению 100 млрд евро в поддержку Украины в среднесрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы.

То есть, перспективы Украины в этом плане выглядят оптимистично?

— Да.