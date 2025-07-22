Угроза евроинтеграции: в ЕС сделали заявление о событиях с НАБУ и САП

Европейский союз обеспокоен событиями вокруг антикоррупционных институций в Украине, которые имеют решающее значение для повестки дня реформ, необходимых для вступления страны в ЕС и считают, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура должны сохранить независимость, в том числе для поддержания доверия общественности.

Как пишет Delo.ua, соответствующее заявление 22 июля в Брюсселе сделал представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает "Интерфакс-Украина".

"Европейский Союз обеспокоен недавними действиями Украины относительно ее антикоррупционных институций, а именно НАБУ и САП. Эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ Украины и должны функционировать независимо для борьбы с коррупцией и поддержки доверия общественности", - подчеркнул он.

Мерсье отметил, что ЕС оказывает значительную финансовую помощь Украине "при прогрессе в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении".

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что вступление Украины потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечения институциональной устойчивости.

Он добавил, что Евросоюз будет продолжать "следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права".

Напомним, послы государств "Группы семи" (G7) выразили обеспокоенность из-за начатых расследований в отношении нескольких сотрудников НАБУ и планируют обсудить эти события с руководством Украины.

Посол ЕС Катарина Матернова в свою очередь отметила важность сохранения достижений Украины в реформах для продолжения поддержки, необходимой для победы над врагом.

Ликвидация независимости НАБУ и САП

Верховная Рада 22 июля приняла законопроект, ограничивающий полномочия НАБУ и САП.

Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

Также поддержаны правки, которые ограничат деятельность САП, а именно прокуроры САП не смогут в определенных случаях определять подследственность НАБУ; руководитель САП не сможет разрешать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ, и не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Transparency International Ukraine подчеркивает, что эти предложения представляют прямую угрозу независимости НАБУ.

В то же время НАБУ и САП призвали президента Владимира Зеленского не подписывать принятый 22 июля Верховной Радой законопроект, фактически подчиняющий антикоррупционные ведомства Офиса генпрокурора и ограничивающий независимость этих органов.

Что происходит в НАБУ?

21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры происходили обыски. Ряд чиновников получили подозрения и были задержаны.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов.

Так, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в пособничестве России. Также в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работающего в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его обвиняют в шпионаже для российской спецслужбы.

Причастным также называют действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко, скрывающегося за границей. По данным следствия, он был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Параллельно трем работникам НАБУ вручили подозрения по ДТП. Бюро заявило, что аварии являются разными инцидентами и происходили годы назад.

В НАБУ заявили, что эти следственные действия проводились без судебных решений. В САП утверждают, что работники СБУ пришли с проверкой без официального уведомления, как предусматривает закон. А также получили доступ к информации о всех негласных и оперативных мероприятиях и спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

В СБУ это отвергают, а заявления о возможном раскрытии негласных следственных действий "безосновательны и манипулятивны".

Также в СБУ указывают, что могут проводить безотлагательные следственные действия без определения суда "в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь за собой утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором".