Подозреваемого в госизмене работника НАБУ Гусарова взяли под стражу без права внесения залога

Шевченковский районный суд Киева принял решение о содержании под стражей сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктора Гусарова, подозреваемого в государственной измене.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПИ).

Суд избрал ему меру пресечения — безальтернативный арест на 60 суток. Мера пресечения будет действовать без возможности внесения залога до 20 сентября текущего года или до завершения досудебного расследования.

Во время заседания суда Виктор Гусаров заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить доступ к своему телефону. Он также сообщил, что готов пройти полиграф.

Детали госизмены

По данным следствия, которые обнародовал Центр противодействия коррупции, Виктор Гусаров якобы собирал и передавал для спецслужб страны-агрессора учредительные данные украинских правоохранителей и других граждан. С этой целью он извлекал персональную информацию из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.

СБУ установила, что подрывную деятельность агента координировал Дмитрий Иванцов – бывший заместитель руководителя охраны беглеца Виктора Януковича. В феврале 2014 года Иванцов помог Януковичу бежать в РФ, после чего остался в Крыму, присоединился к оккупационным войскам и был завербован ФСБ РФ.

СБУ задокументировала, по меньшей мере, 60 случаев передачи информации с ограниченным доступом от фигуранта дела к Иванцову.

В НАБУ заявили, что нет никаких доказательств или свидетельств причастности к спецслужбам РФ работнику НАБУ, передававшему некоторую информацию представителю УГО, которого впоследствии разоблачили на сотрудничестве с российскими спецслужбами.

О подозрительной деятельности Гусарова СБУ сообщила только в 2023 году, хотя речь идет о событиях, которые якобы происходили еще в 2012-2015 годах.

В августе 2024 года СБУ устно сообщило НАБУ, что расследовало дело предателя по УГО, но не нашло доказательств причастности Виктора Гусарова к антигосударственной деятельности.

Что известно об обысках СБУ в НАБУ

21 июля Служба безопасности и Офис генерального прокурора провели в разных областях Украины обыски у работников Национального антикоррупционного бюро .

В НАБУ сообщили о по меньшей мере 70 обысках, проводимых работниками СБУ, ДБР и ОГП ⁠Обыски охватывают по меньшей мере 15 работников НАБУ.