Підозрюваного у держзраді працівника НАБУ Гусарова взяли під варту без права внесення застави

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою співробітника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПД).

Суд обрав йому запобіжний захід — безальтернативний арешт на 60 діб. Запобіжний захід діятиме без можливості внесення застави до 20 вересня поточного року або до завершення досудового розслідування.

Під час засідання суду Віктор Гусаров заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронними органами та надати доступ до свого телефону. Він також повідомив, що готовий пройти поліграф. Адвокат Гусарова просив про домашній арешт. Його клопотання не задовольнив суд.

Деталі держзради

За даними слідства, які оприлюднив Центр протидії корупції, Віктор Гусаров, нібито, збирав і передавав для спецслужб країни-агресора установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. Для цього він витягував персональну інформацію зі закритої бази даних правоохоронних органів України.

СБУ встановила, що підривну діяльність агента координував Дмитро Іванцов – колишній заступник керівника охорони втікача Віктора Януковича. У лютому 2014 року Іванцов допоміг Януковичу втекти до РФ, після чого залишився в Криму, приєднався до окупаційних військ та був завербований ФСБ РФ.

СБУ задокументувала щонайменше 60 випадків передачі інформації з обмеженим доступом від фігуранта справи до Іванцова.

В НАБУ заявили, що немає жодних доказів чи свідчень причетності до спецслужб РФ працівника НАБУ, котрий передавав деяку інформацію представнику УДО, якого згодом викрили на співпраці з російськими спецслужбами.

Про підозрілу діяльність фігуранта СБУ повідомила лише у 2023 році, хоча йдеться про події, що начебто відбувалися ще у 2012–2015 роках.

У серпні 2024 року СБУ усно повідомило НАБУ, що розслідувало справу зрадника з УДО, але не знайшло доказів причетності Віктора Гусарова до антидержавної діяльності.

Що відомо про обшуки СБУ у НАБУ

21 липня Служба безпеки та Офіс генерального прокурора провели у різних областях України обшуки у працівників Національного антикорупційного бюро.

В НАБУ повідомили про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП. ⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За інформацією відомства, слідчі дії проводяться без судових ухвал.