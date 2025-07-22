НАБУ и САП призывают Зеленского не подписывать закон, ограничивающий их независимость

Главы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать принятый 22 июля Верховной Радой законопроект, фактически подчиняющий антикоррупционные ведомства Офиса генпрокурора и ограничивающий независимость этих органов.

Как пишет Delo.ua, об этом директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко сообщили на брифинге, передает "Суспільне".

"Фактически, два независимых института были переведены в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого. Мы просим президента не подписывать этот законопроект. Мы точно хотим видеть Украину светлой", — заявил Кривонос.

Он добавил, что этим документом была уничтожена антикоррупционная инфраструктура.

"То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией, сегодня было уничтожено нардепами, в том числе теми, против кого открыты дела в НАБУ. Они действовали в условиях конфликта интересов, голосуя за этот закон", — подчеркнул Кривонос.

Он добавил, что если президент все-таки подпишет законопроект, НАБУ и САП будут работать над возвращением независимости вместе с международными партнерами. Ведомства уже готовят обращение к ЕС, США, Международному валютному фонду и представителям посольств других государств в Украине.

"Я надеюсь, что военная помощь будет продолжаться и такие действия на это не повлияют. А по евроинтеграции — усиление САП и НАБУ — это часть плана вступления в ЕС. Повлияет ли это? Думаю, да. Дождемся реакции партнеров", — подчеркнул Кривонос.

Он отметил, что информация "о запланированной атаке была известна" и предположил, что "следующая атака может быть на независимые медиа".

В то же время Клименко рассказал о встрече с новым генпрокурором Русланом Кравченко. По его словам, "разговор был конструктивный", и генпрокурор заверил, что угрозы НАБУ нет, в частности от СБУ. "Как будет после вступления в силу этого закона, если он будет подписан, вступит в силу, мы увидим", - сообщил глава САП.

Документ передали на подпись Зеленскому

Как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, он зарегистрировал блокирующее постановление по законопроекту №12414, но его уже подписал спикер Руслан Стефанчук и передали уже на подпись президенту.

"Такой скорости не было все 6 лет…", - констатирует нардеп.

Что в законе

В Верховной Раде Украины через законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения" внесли поправки в законодательство.

Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:

забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

Также поддержаны правки, которые ограничат деятельность САП, а именно прокуроры САП не смогут в определенных случаях определять подследственность НАБУ; руководитель САП не сможет разрешать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ, и не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Transparency International Ukraine подчеркивает, что эти предложения представляют прямую угрозу независимости НАБУ.

В то же время НАБУ и САП призвали не голосовать за этот законопроект, подчеркнув, что это может "окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине.

Что происходит в НАБУ?

21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры происходили обыски. Ряд чиновников получили подозрения и были задержаны.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов.

Так, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в пособничестве России. Также в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работающего в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его обвиняют в шпионаже для российской спецслужбы.

Причастным также называют действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко, скрывающегося за границей. По данным следствия, он был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Параллельно трем работникам НАБУ вручили подозрения по ДТП. Бюро заявило, что аварии являются разными инцидентами и происходили годы назад.

В НАБУ заявили, что эти следственные действия проводились без судебных решений. В САП утверждают, что работники СБУ пришли с проверкой без официального уведомления, как предусматривает закон. А также получили доступ к информации о всех негласных и оперативных мероприятиях и спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

В СБУ это отвергают, а заявления о возможном раскрытии негласных следственных действий "безосновательны и манипулятивны".

Также в СБУ указывают, что могут проводить безотлагательные следственные действия без определения суда "в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь за собой утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором".