НАБУ та САП закликають Зеленського не підписувати закон, який обмежує їхню незалежність

Очільники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати ухвалений 22 липня Верховною Радою законопроєкт, який фактично підпорядковує антикорупційні відомства Офісу генпрокурора та обмежує незалежність цих органів.

Як пише Delo.ua, про це директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко повідомили на брифінгу, передає "Суспільне".

"Фактично, дві незалежні інституції були переведені у залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Ми просимо президента не підписувати цей законопроєкт. Ми точно хочемо бачити Україну світлою", — заявив Кривонос.

Він додав, що цим документом було знищено антикорупційну інфраструктуру.

"Те, що створювалось як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією сьогодні було знищено нардепами, в тому числі тими, проти кого відкриті справи в НАБУ. Вони діяли в умовах конфлікту інтересів, голосуючи за цей закон", — наголосив Кривонос.

Він додав, що якщо президент все ж підпише законопроєкт, НАБУ та САП будуть працювати над поверненням незалежності разом з міжнародними партнерами. Відомства вже готують звернення до ЄС, США, Міжнародного валютного фонду та представників посольств інших держав в Україні.

"Я сподіваюсь, що військова допомога буде продовжуватись і такі дії на це не вплинуть. А щодо євроінтеграції — посилення САП і НАБУ — це частина плану вступу до ЄС. Чи вплине це? Думаю, так. Дочекаймось реакції партнерів", — підкреслив Кривонос.

Він зауважив, що інформація "про заплановану атаку була відома" і припустив, що "наступна атака може бути на незалежні медіа".

Документ передали на підпис Зеленському

Як повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, він зареєстрував блокуючу постанову по законопроєкту №12414, але його вже підписав спікер Руслан Стефанчук, і документ передали на підпис президенту.

"Такої швидкості не було всі 6 років", - констатує нардеп.

Що в законі

У Верховній Раді України сьогодні через законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" внесли поправки до законодавства.

Депутати наділили генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також підтримані правки, які обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Transparency International Ukraine підкреслює, що ці пропозиції становлять пряму загрозу незалежності НАБУ.

Водночас НАБУ і САП закликали не голосувати за цей законопроєкт, наголосивши, що це може "остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні".

Що відбувається в НАБУ?

21 липня у працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки. Низка посадовців отримали підозри й були затримані.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Так, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у пособництві Росії. Також у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Йому закидають шпигунство для російської спецслужби.

Причетним також називають чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, що переховується за кордоном. За даними слідства, він був топовим агентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Паралельно трьом працівникам НАБУ вручили підозри щодо ДТП. Бюро заявило, що аварії є різними інцидентами й відбувалися роки тому.

У НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. У САП стверджують, що працівники СБУ прийшли з перевіркою без офіційного попередження, як передбачає закон. А також отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи та спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

В СБУ це відкидають, а заяви про можливе розкриття негласних слідчих дій є "безпідставними й маніпулятивними".

Також в СБУ вказують, що можуть проводити невідкладні слідчі дії без ухвали суду "у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій у межах розслідувань щодо співпраці з країною-агресором".