Загроза євроінтеграції: в ЄС зробили заяву щодо подій з НАБУ та САП

Європейський союз занепокоєний подіями навколо антикорупційних інституцій в Україні, які мають вирішальне значення для порядку денного реформ, необхідних для вступу країни в ЄС та вважають, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинні зберегти незалежність, в тому числі для підтримки довіри громадськості.

Як пише Delo.ua, відповідну заяву 22 липня в Брюсселі зробив представник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає "Інтерфакс-Україна".

"Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, а саме НАБУ та САП. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ України та повинні функціонувати незалежно для боротьби з корупцією та підтримки довіри громадськості", - наголосив він.

Мерсьє зауважив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні "за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні".

Представник Єврокомісії підкреслив, що вступ України вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості.

Він додав, що Євросоюз продовжуватиме "стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права".

Нагадаємо, посли держав "Групи семи" (G7) висловили стурбованість через розпочаті розслідування щодо кількох співробітників НАБУ та планують обговорити ці події з керівництвом України.

Посол ЄС Катаріна Матернова своєю чергою наголосила на важливості збереження досягнень України в реформах для продовження підтримки, необхідної для перемоги над ворогом.

Ліквідація незалежності НАБУ та САП

Верховна Рада 22 липня прийняла законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Депутати наділили генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також підтримані правки, які обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Transparency International Ukraine підкреслює, що ці пропозиції становлять пряму загрозу незалежності НАБУ.

Водночас НАБУ і САП закликали президента Володимира Зеленського не підписувати ухвалений 22 липня Верховною Радою законопроєкт, який фактично підпорядковує антикорупційні відомства Офісу генпрокурора та обмежує незалежність цих органів.

Що відбувається в НАБУ?

21 липня у працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки. Низка посадовців отримали підозри й були затримані.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Так, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у пособництві Росії. Також у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Йому закидають шпигунство для російської спецслужби.

Причетним також називають чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, що переховується за кордоном. За даними слідства, він був топовим агентом ФСБ рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Паралельно трьом працівникам НАБУ вручили підозри щодо ДТП. Бюро заявило, що аварії є різними інцидентами й відбувалися роки тому.

У НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. У САП стверджують, що працівники СБУ прийшли з перевіркою без офіційного попередження, як передбачає закон. А також отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи та спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

В СБУ це відкидають, а заяви про можливе розкриття негласних слідчих дій є "безпідставними й маніпулятивними".

Також в СБУ вказують, що можуть проводити невідкладні слідчі дії без ухвали суду "у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій у межах розслідувань щодо співпраці з країною-агресором".