Старый новый Кабмин: что должно стоять на повестке дня в обновленном Минэнерго

Главным политическим событием июля стало изменение состава Кабинета Министров Украины. Премьерское кресло заняла Юлия Свириденко. Министерство энергетики возглавила Светлана Гринчук, до этого руководившая Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов. До назначения на главную должность Минприроды он был одним из заместителей министра энергетики. Новое место в правительстве нашел и Герман Галущенко – его назначили министром юстиции.

Под новым руководством в Минэнерго уже начаты кадровые изменения – уволен первый заместитель министра Юрий Шейко, бывший топ-менеджер «Энергоатома».

Перед энергетическим сектором Украины стоит ряд ключевых задач – как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе, с учетом условий военного положения и курса на европейскую интеграцию.

Подготовка к отопительному сезону

Сейчас идет активная подготовка к отопительному сезону 2025/2026 – ход плановых и аварийно-возобновляемых ремонтов можно оценить как удовлетворительное. Также стабильными остаются запасы угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ – на уровне около 2,6 млн тонн.

Актуальным остается вопрос накопления газа. По данным ExPro , запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 17 июля превысили 9 млрд куб м. Нынешние запасы остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет, однако отставание с прошлого года сокращается.

Интеграция энергорынков

В июле ожидалось голосование в первом чтении за законопроект об интеграции энергорынка (о внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики (регистрационный номер 12087-д)). В то же время изменения Правительства могут несколько затянуть этот процесс.

Согласно плану Ukraine Facility , от выполнения которого зависит привлечение ресурсов для Украины, до конца текущего года должно быть принято и вступило в силу законодательство о транспозиции положений Интеграционного пакета электроэнергии. В частности, законодательная база должна быть согласована с рядом европейских директив и регламентов.

Как сообщалось ранее, проект доработанного Закона 12087 был разработан с целью: обеспечения соответствия национального законодательства нормам acquis Европейского Союза; создание предпосылок для сообщения рынка электрической энергии Украины с рынками стран-членов ЕС; внедрение новых моделей балансировки спроса, агрегации, механизмов участия общественных энергетических объединений; содействие повышению прозрачности, недискриминационности и эффективности функционирования рынка электрической энергии; усовершенствование государственной политики в сфере защиты уязвимых потребителей.

Пока в таких сжатых сроках вопрос имплементации европейских норм в энергетическом законодательстве должен быть на первых местах в повестке дня. До октября законопроект должен быть поддержан в Парламенте в целом.

Либерализация рынка электроэнергии и природного газа

Энергетические рынки по-прежнему остаются зарегулированными. Система ПСО, введенная как временный механизм, превратилась в постоянную реальность. Согласно Ukraine Facility , до 2 квартала 2026 года Кабмин должен одобрить Дорожную карту постепенной либерализации рынка газа и электроэнергии с предпринятыми шагами и соответствующими сроками, которые должны быть реализованы после окончания военного положения.

Дорожная карта должна быть сосредоточена на шагах:

необходимых для реформирования ПСО с целью постепенной либерализации рыночных цен после отмены военного положения;

которые необходимо использовать для обеспечения надлежащей защиты уязвимых потребителей после либерализации цен для домохозяйств.

В частности, сейчас в Регуляторе обсуждают возможность изменения верхних предельных ценовых ограничений на спотовых сегментах рынка электроэнергии – фактически речь идет о повышении прайс-кепов до 15000 грн/МВт*ч на вечерний пик на рынке в сутки вперед и на внутрисуточном рынке. Но так называемые «ступени» на другие часы планируется оставить на прежнем уровне. Изменения могут вступить в силу с августа. Одной из основных проблем в установлении прайс-кепов на рынке электроэнергии в Украине продолжает оставаться отсутствие прогнозируемости – решения принимаются оперативно, и часто без надлежащего обоснования, а фактического приближения к уровню европейских ограничений, или даже понимания какими будут ограничения, например, зимой, так и нет.

Развитие нового поколения

Создание стимулов к развитию новых генерирующих мощностей также должно стать одним из приоритетов для обновленной команды Министерства энергетики. Среди подпунктов – перезапуск "зеленых" аукционов после соответствующих изменений в законодательство. В апреле был зарегистрирован соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии, рассмотрение которого также пока затормозилось.

Если кратко расписать ключевые приоритеты, на которые должно обращать Минэнерго в обновленном составе, они будут выглядеть следующим образом: