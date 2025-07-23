Старий новий уряд: що має стояти на порядку денному в оновленому Міненерго

Головною політичною подією липня стала зміна складу Кабінету Міністрів України. Прем’єрське крісло обійняла Юлія Свириденко. Міністерство енергетики очолила Світлана Гринчук, яка до цього керувала Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів. До призначення на головну посаду Міндовкілля вона була однією із заступників міністра енергетики. Нове місце в уряді знайшов і Герман Галущенко – його призначили міністром юстиції.

Під новим керівництвом у Міненерго вже розпочато кадрові зміни – звільнено першого заступника міністра Юрія Шейка, колишнього топ-менеджера «Енергоатому».

Перед енергетичним сектором України стоїть низка ключових завдань – як у коротко-, так і довгостроковій перспективі, з урахуванням умов воєнного стану та курсу на європейську інтеграцію.

Підготовка до опалювального сезону

Наразі триває активна підготовка до опалювального сезону 2025/2026 – перебіг планових та аварійно-відновлюваних ремонтів можна оцінити як задовільний. Також, стабільними залишаються запаси вугілля на складах українських ТЕС та ТЕЦ – на рівні близьно 2,6 млн тонн.

Актуальним залишається питання накопичення газу. За даними ExPro, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 17 липня перевищили 9 млрд куб м. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується.

Інтеграція енергоринків

У липні очікувалося голосування у першому читанні за законопроєкт про інтеграцію енергоринку (про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики (реєстраційний номер 12087-д)). Водночас, зміни Уряду можуть дещо затягнути цей процес.

Згідно з планом Ukraine Facility, від виконання якого залежить залучення ресурсів для України, до кінця поточного року має бути прийнято та набрано чинності законодавство щодо транспозиції положень Інтеграційного пакету електроенергії. Зокрема, законодавча база має бути узгоджена з низкою європейських директив та регламентів.

Як повідомлялося раніше, проєкт доопрацьованого Закону 12087-д був розроблений з метою: забезпечення відповідності національного законодавства нормам acquis Європейського Союзу; створення передумов для сполучення ринку електричної енергії України з ринками країн-членів ЄС; впровадження нових моделей балансування попиту, агрегації, механізмів участі громадських енергетичних об’єднань; сприяння підвищенню прозорості, недискримінаційності та ефективності функціонування ринку електричної енергії; удосконалення державної політики у сфері захисту вразливих споживачів.

Наразі, у таких стислих термінах питання імплементації європейських норм в енергетичному законодавстві має бути на перших місцях в порядку денному. До жовтня законопроєкт мають підтримати у Парламенті в цілому.

Лібералізація ринку електроенергії та природного газу

Енергетичні ринки досі залишаються зарегульованими. Система ПСО, запроваджена як тимчасовий механізм, перетворилась на постійну реальність. Згідно з Ukraine Facility, до 2 кварталу 2026 року Кабмін має схвалити Дорожню карту поступової лібералізації ринку газу та електроенергії з кроками, які необхідно вжити та відповідними термінами, які мають бути реалізовані після закінчення воєнного стану.

Дорожня карта має бути зосереджена на кроках:

необхідних для реформування ПСО з метою поступової лібералізації ринкових цін після скасування воєнного стану;

які необхідно вжити для забезпечення належного захисту вразливих споживачів після лібералізації цін для домогосподарств.

Зокрема, зараз в Регуляторі обговорюють можливість зміни верхніх граничних цінових обмежень на спотових сегментах ринку електроенергії – фактично йдеться про підвищення прайс-кепів до 15000 грн/МВт*год на «вечірній пік» на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку. Але так звані «сходинки» на інші години планується залишити на попередньому рівні. Зміни можуть вступити в силу вже з серпня. Однією з основних проблем у встановленні прайс-кепів на ринку електроенергії в Україні і надалі залишається відсутність прогнозованості – рішення приймаються оперативно, і часто без належного обґрунтування, а фактичного наближення до рівня європейських обмежень, або навіть розуміння якими будуть обмеження, наприклад, взимку, так і немає.

Розбудова нової генерації

Створення стимулів до розбудови нових генеруючих потужностей також має стати одним із пріоритетів для оновленої команди Міністерства енергетики. Серед підпунктів – перезапуск «зелених» аукціонів після відповідних змін до законодавства. В квітні було зареєстровано відповідний законопроєкт, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, розгляд якого також поки пригальмовано.

Якщо коротко розписати ключові пріоритети, на які має звертати Міненерго в оновленому складі, то вони виглядатимуть наступним чином: