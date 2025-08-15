Кожен четвертий українець, який отримав тимчасовий захист у Європі, знайшов прихисток в Польщі: частка чоловіків зросла

У червні 2025 року кількість українців, що отримали тимчасовий захист у Польщі, зросла на 5,6 тисячі, досягнувши 992,5 тисячі осіб. Таке зростання є найвищим місячним показником (+0,6% за місяць) у Євросоюзі.

Про це Delo.ua повідомили в аналітичному центрі Gremi Personal.

За даними центру, хоча темпи зростання уповільнилися порівняно з червнем 2024 року, коли українська громада збільшилася на 12,5 тис. осіб, Польща зберігає друге місце в ЄС за кількістю українців під цим статусом після Німеччини (близько 1,2 млн осіб) та залишається домівкою для 23% усіх українців, які отримали тимчасовий захист у Європі.

Загалом, за даними Євростату, станом на 30 червня у ЄС під тимчасовим захистом перебувало понад 4,3 млн громадян України.

Директор аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко зазначив, що за рік кількість українців на тисячу поляків зросла з 26 до 27.

Він зауважив, що рішення Європейської Ради про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року надає українцям у Польщі більше впевненості у майбутньому та можливість планувати навчання, роботу чи інтеграцію.

Демографічні зміни

Аналітики центру також звертають увагу, що зростання кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, супроводжується змінами у демографічному складі. Так, частка жінок у структурі біженців знизилася з 45,6% до 44,7%, а чоловіків, навпаки, зросла з 22,0% до 24,1%.

Григоренко зазначив, що зростання частки чоловіків у країнах ЄС може бути пов'язане з тим, що після перших років війни вони частіше приєднуються до своїх сімей, оскільки мали право на виїзд (багатодітні батьки, люди з інвалідністю, літні чоловіки).

За його словами, якщо перші хвилі міграції були вимушеними та мали захисний характер (жінки з дітьми тікали від небезпеки), то зараз більше українців виїжджають з економічних причин — у пошуках роботи чи стабільніших умов життя. Водночас аналітик наголосив, що не варто виключати фактор обстрілів мирних міст Росією, які також змушують українців залишати країну.

Ризики для України

Аналітик також звернув увагу, що у структурі тимчасових біженців зберігається висока доля дітей (понад 31%), що у довгостроковій перспективі може створювати ризики неповернення частини сімей в Україну після завершення війни.

"Тривала присутність значної кількості жінок і дітей за кордоном створює ризики депопуляції та "втрати покоління". А поступове збільшення частки чоловіків може свідчити про закріплення сімей у ЄС і потенційне зниження шансів на їхнє повернення до України після війни", — резюмує Григоренко.

Нагадаємо, що кількість українців у польській системі соціального страхування (ZUS) зменшилася. Станом на кінець лютого 2025 року там було зареєстровано 781,8 тис. громадян України що на 2,9 тис. менше, ніж у січні цього року.