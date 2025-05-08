Українців поменшало у системі польського страхування – Gremi Personal

Станом на кінець лютого 2025 року в польській системі соціального страхування (ZUS) було зареєстровано 781,8 тис. українців. Це на 2,9 тис. менше, ніж у січні цього року.

Такі дані наводить аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Управління соціального страхування Польщі ZUS.

Попри незначне зниження на початку року, загальна динаміка за 2024 рік залишалася позитивною – кількість українців із соцстрахуванням зросла майже на 28 тисяч: із 759,4 тис. у грудні 2023-го до 787,5 тис. у кінці минулого року.

Директорка департаменту міжнародних рекрутацій Gremi Personal Анна Джоболда говорить, що незначне зниження кількості українців, зареєстрованих у системі ZUS, це, швидше, сезонне явище.

"У зимові місяці традиційно знижується попит на працівників у певних галузях, зокрема, будівництво, сільське господарство та логістика. Через це роботодавці тимчасово призупиняють частину трудових договорів і, відповідно, кількість застрахованих у ZUS зменшується", – говорить Анна Джоболда.

Окрім сезонності, вона зазначає ще кілька причин:

деякі українці працюють на договорах, які не вимагають обовʼязкового страхування, наприклад, договір підряду (umowa o dzieło);

частина мігрантів повертається в Україну або переїжджає до інших країн ЄС в пошуках кращих умов праці.

інші можуть бути застраховані в інших інституціях.

За даними Управління соціального страхування ZUS, у 2024 році понад 19,3 тис. іноземців, які перебувають у Польщі уклали договори підряду – RUD (Rejestr Umów Dzieło), з них 43,38% контактів з громадянами України.

Основну частину трудових мігрантів становлять особи віком від 25 до 49 років. Найбільшу групу серед тих, хто працює за закордонним паспортом, складають люди, у віці 30–39 років.

Згідно з опитуванням Національного банку Польщі, дві третини українців у країні (близько 67%) — це жінки. Половина з них — у віці від 27 до 44 років, а 47% мають вищу освіту, що свідчить про високий рівень кваліфікації серед українських працівників.

Анна Джоболда зазначає, що заробітна плата залишається одним із ключових факторів, що впливають на мобільність працівників.

Опитування Аналітичного центру Gremi Personal показало:

17% українців змінювали роботу один раз,

23% – двічі,

22% — тричі,

9% — чотири рази,

18% — взагалі не змінювали, що може свідчити про стабільність та задоволення умовами.

Для порівняння: у серпні 2023 року 50% мігрантів не змінювали роботу, а тепер цей показник зменшився вдвічі. 25% змінили місце роботи один раз, 18% — двічі, 8% — тричі, а 4% повідомили про більш ніж три зміни роботи.

"Це говорить про активніший пошук кращих умов праці, що також впливає на дані по страхуванню", – резюмувала Анна Джоболда.

Нагадаємо, серед усіх іноземців у Польщі українці складають найбільш численну групу, а саме 78%.

За даними Управління у справах іноземців Польщі, станом на кінець лютого 2025 року в країні перебуває 1,55 мільйона громадян України, 993 тис. українців користуються тимчасовим захистом у Польщі.