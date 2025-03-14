Польща приваблює трудових мігрантів: 85% українців задоволені заробітною платою

85% українців у Польщі задоволені рівнем своєї заробітної плати відповідно до кваліфікації. Крім того, 70% опитаних зазначили, що їм вдається регулярно відкладати гроші.

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Про це свідчать результати опитування аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Які зарплати в Польщі

Зростання заробітних плат у Польщі є одним з основних факторів, що впливають на високий рівень задоволеності працівників, роблячи країну ще привабливішою для трудових мігрантів. У 2025 році в Польщі збільшуються як мінімальна, так і середня заробітна плата.

З 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4 626 злотих брутто (42 600 грн), а з 1 липня вона збільшиться до 4 825 злотих брутто (44 400 грн). Після вирахування податків у розмірі 20% працівники отримуватимуть 3 701 злотий нетто (34 000 грн) із січня та 3 860 злотих нетто (35 500 грн) із липня.

Водночас середня заробітна плата брутто у 2024 році становила 7 874 злотих (72 400 грн), що після оподаткування склала приблизно 5 681 злотих нетто (52 300 грн).

У 2025 році прогнозована середня місячна заробітна плата в національній економіці у 2025 році становить 8 673,00 злотих, що після сплати податків складе 6 938,40 злотих (74 780 грн).

Про зарплати в Україні

В Україні середня зарплата зростає вже третій місяць поспіль. Однак у лютому 2025 року вона становила 23 500 грн, що майже в три рази менше за зарплату в Польщі.

Аналітики зазначають, що ця суттєва різниця в доходах може стати бар'єром для повернення українців після війни.

Зарплата стимулює зміну роботи

Аналіз ринку праці показує, що рівень заробітної плати є ключовим фактором мобільності українських працівників у Польщі.

Опитування виявило, що 23% респондентів змінювали роботу двічі — це найбільший показник серед опитаних. Ще 22% змінювали місце роботи тричі, 17% — один раз, а 9% — чотири рази. Водночас 18% українців не змінювали роботу взагалі, що може свідчити про стабільність та задоволеність умовами праці.

Порівняно з опитуванням у серпні 2023 року, динаміка зміни роботи зросла. Тоді 50% респондентів зазначили, що жодного разу не змінювали роботу, 25% змінили місце працевлаштування один раз, 18% — двічі, 8% — тричі, а лише 4% повідомили про більш ніж три зміни роботи.

Опитування проводилось через електронні анкети з січня по лютий 2025 року. Загальна кількість опитаних склала 1085 осіб.

Нагадаємо, що у 2025 році найбільш популярними вакансіями для українців у Польщі, які не вимагають кваліфікації та знання польської мови, стануть посади на складах та виробництві.

Також повідомлялося, що Польща не планує сприяти поверненню українських біженців, оскільки вони є "дуже важливими для польського ринку праці". Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи підкреслив, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитися в країні.