Польша привлекает трудовых мигрантов: 85% украинцев довольны заработной платой

85% украинцев в Польше удовлетворены уровнем своей заработной платы в соответствии с квалификацией. Кроме того, 70% опрошенных отметили, что им удается регулярно откладывать деньги.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Какие зарплаты в Польше

Рост зарплат в Польше является одним из основных факторов, влияющих на высокий уровень удовлетворенности работников, делая страну еще более привлекательной для трудовых мигрантов. В 2025 году в Польше увеличивается как минимальная, так и средняя заработная плата.

С 1 января 2025 года минимальная заработная плата в Польше составляет 4626 злотых брутто (42600 грн), а с 1 июля она увеличится до 4825 злотых брутто (44400 грн). После вычета налогов в размере 20% работники будут получать 3 701 злотых нетто (34 000 грн) с января и 3 860 злотых нетто (35 500 грн) с июля.

В то же время, средняя заработная плата брутто в 2024 году составила 7 874 злотых (72 400 грн), что после налогообложения составила примерно 5 681 злотых нетто ( 52 300 грн ).

В 2025 году прогнозируемая средняя месячная заработная плата в национальной экономике в 2025 году составляет 8 673,00 злотых, что после уплаты налогов составит 6 938,40 злотых ( 74 780 грн ).

О зарплатах в Украине

В Украине средняя зарплата растет уже третий месяц. Однако в феврале 2025 года она составляла 23 500 грн, что почти в три раза меньше зарплаты в Польше.

Аналитики отмечают, что эта значительная разница в доходах может стать барьером для возвращения украинцев после войны.

Зарплата стимулирует смену работы

Рынок труда показывает, что уровень заработной платы является ключевым фактором мобильности украинских работников в Польше.

Опрос выявил, что 23% респондентов меняли работу дважды — это самый большой показатель среди опрошенных. Еще 22% меняли место работы трижды, 17% — один раз, а 9% — четыре раза. В то же время , 18% украинцев не меняли работу вообще, что может свидетельствовать о стабильности и удовлетворенности условиями труда.

По сравнению с опросом в августе 2023 года динамика смены работы выросла. Тогда 50% респондентов отметили, что ни разу не меняли работу, 25% сменили место трудоустройства один раз, 18% — дважды, 8% — трижды, а лишь 4% сообщили о более чем трех сменах работы.

Опрос проводился через электронные анкеты с января по февраль 2025 года. Общее количество опрошенных составило 1085 человек.

Напомним, что в 2025 году наиболее популярными вакансиями для украинцев в Польше, не требующими квалификации и знания польского языка, станут должности на складах и производстве.

Также сообщалось, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев, поскольку они "очень важны для польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы подчеркнул, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.