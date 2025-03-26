Українці можуть підтвердити страховий стаж для отримання допомоги за кордоном: як це зробити

Українці, які працювали в Україні, але втратили роботу за кордоном, можуть врахувати свій страховий стаж для отримання допомоги з безробіття.

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Про це повідомляє Урядовий портал.

Для цього потрібно отримати спеціальну довідку від Державного центру зайнятості України.

Куди звертатися та які документи потрібні

Запит на довідку можна подати електронною поштою. Найчастіше такими можливостями користуються українці, які перебувають у Польщі, Естонії, Латвії та Болгарії, адже Україна має з цими країнами угоди про соціальне забезпечення.

Для отримання довідки знадобляться:

Паспорт громадянина України;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

Витяг із реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України або завірена копія трудової книжки;

або Документи, що підтверджують зміну імені чи прізвища (за потреби);

(за потреби); Документи про зареєстроване місце проживання;

Додаткові документи для ФОП або осіб у відпустці по догляду за дитиною (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7).

Форма ОК-7 безоплатно надається Пенсійним фондом України на відповідний запит.

Які довідки видає Державний центр зайнятості

В залежності від країни перебування, українці можуть отримати такі документи:

Польща – формуляр UA/PL ("Довідка про періоди, розглянуті з метою призначення та виплати допомоги по безробіттю");

– ("Довідка про періоди, розглянуті з метою призначення та виплати допомоги по безробіттю"); Болгарія – УКР/БГ-3 ("Довідка про страховий (трудовий) стаж");

– ("Довідка про страховий (трудовий) стаж"); Естонія та Латвія – відповіді на офіційні запити компетентних органів цих країн.

Українці, які хочуть підтвердити свій страховий стаж для отримання виплат за кордоном, можуть скористатися цією можливістю для отримання фінансової підтримки.

Додамо, що з кожним роком все більше українців шукають можливості для працевлаштування за кордоном, зокрема в країнах Європи. Однак, незважаючи на привабливі умови заробітку, існують значні ризики, які можуть виникнути під час пошуку роботи, особливо якщо звертатися до неперевірених посередників.