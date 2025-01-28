В 2024 році Служба зайнятості забезпечила роботою 330 тис. українців: яка ситуація на ринку праці

У минулому році на обліку в Службі зайнятості перебувало майже 400 тисяч українців, які мали статус безробітного. Зайнятістю за 2024 рік були забезпечені 330 тисяч громадян, повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, є пряме працевлаштування, коли людина звертається до Служби зайнятості і їй знаходять роботу, а є працевлаштування через активні програми зайнятості. Наразі безробітним громадянам пропонують працевлаштування на тимчасові та суспільно корисні роботи: будівництво укріплень та фортифікацій; ремонт та пошиття амуніції тощо. Крім того програма видачі грантів на відкриття власного бізнесу теж сприяє зайнятості громадян.

"Люди знаходять роботу після навчання, або ж завдяки компенсаціям від Служби зайнятості для роботодавців. Загальна кількість людей, працевлаштованих безпосередньо, а також через різноманітні програми, і складає 330 тисяч осіб", — зазначила Юлія Жовтяк.

Водночас директорка Держслужби зайнятості додала, кількість українців, які шукають роботу, зменшується. За її даними, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну на обліку перебувало близько 1 млн безробітних. В структурі пропорція чоловіків і жінок, які шукали роботу, складала близько 50% на 50%, то зараз 80% – це жінки і 20% – чоловіки.

"На мій погляд, основна причина зменшення кількості зареєстрованих безробітних полягає в тому, що велика кількість чоловіків і жінок захищають Україну. Ця частина українців потенційно могла би бути нашою цільовою аудиторією. Крім того, багато українців були змушені виїхати за кордон", — пояснила ситуацію чиновниця.

Вона зазначила, що наразі Державна служба зайнятості вже працює над програмами залучення до ринку праці українців, які перебувають за кордоном, а головним стратегічним напрямом є готовність співпрацювати з демобілізованими захисниками і захисницями.

"Ми орієнтовані на людину, на роботодавця і на їх запит, потребу і можливості. Застосовуємо нову модель рекрутингу. Є і інші можливості: гранти, навчання, компенсації роботодавцям. Це все, що дає можливість повертатися на ринок праці, бути економічно активними, залучати і повертати до ринку праці ветеранів і ветеранок, осіб з інвалідністю, ВПО. Ми працюємо для всіх, хто хоче працювати і шукає роботу", – резюмувала Юлія Жовтяк.

Дефіцит кадрів в Україні стає однією з найгостріших проблем, з якими стикається економіка країни. Попит на кваліфікованих спеціалістів зростає, особливо у промисловому секторі, що створює значні виклики для підприємств.

Delo.ua повідомляло, що Україна залучатиме штучний інтелект для пошуку вакансій та підвищення зайнятості населення. Вже 1200 українців отримали ваучери на безоплатне навчання, що дають змогу здобути нову професію або спеціальність.