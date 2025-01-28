В 2024 году Служба занятости обеспечила работой 330 тысяч украинцев: какая ситуация на рынке труда

В прошлом году на учете в Службе занятости состояло почти 400 тысяч украинцев, имевших статус безработного. Занятостью за 2024 год было обеспечено 330 тысяч граждан, сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина.

По ее словам, есть прямое трудоустройство, когда человек обращается в Службу занятости и ему находят работу, а есть трудоустройство через активные программы занятости. Безработным гражданам предлагают трудоустройство на временные и общественно полезные работы: строительство укреплений и фортификаций; ремонт и пошив амуниции и т.д. Кроме того, программа выдачи грантов на открытие собственного бизнеса тоже способствует занятости граждан.

"Люди находят работу после учебы, или благодаря компенсациям от Службы занятости для работодателей. Общее количество людей, трудоустроенных непосредственно, а также через различные программы, и составляет 330 тысяч человек", — отметила Юлия Жовтяк.

В то же время директор Госслужбы занятости добавила, количество украинцев, которые ищут работу, уменьшается. По ее данным, до полномасштабного вторжения РФ в Украину на учете состояло около 1 млн безработных. В структуре пропорция мужчин и женщин, искавших работу, составляла около 50% на 50%, то сейчас 80% – это женщины и 20% – мужчины.

"По моему мнению, основная причина уменьшения количества зарегистрированных безработных заключается в том, что большое количество мужчин и женщин защищают Украину. Эта часть украинцев потенциально могла бы быть нашей целевой аудиторией. Кроме того, многие украинцы были вынуждены уехать за границу", — пояснила ситуацию чиновница.

Она отметила, что Государственная служба занятости уже работает над программами привлечения к рынку труда украинцев, находящихся за рубежом, а главным стратегическим направлением является готовность сотрудничать с демобилизованными защитниками и защитницами.

"Мы ориентированы на человека, на работодателя и на их запрос, потребность и возможности. Применяем новую модель рекрутинга. Есть и другие возможности: гранты, обучение, компенсации работодателям. Это все, что позволяет возвращаться на рынок труда, быть экономически активными, привлекать и возвращать к рынку труда ветеранов и ветеранок, лиц с инвалидностью, ВПЛ. Мы работаем для всех, кто хочет работать. и ищет работу", – резюмировала Юлия Жовтяк.

Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.

Delo.ua сообщало, что Украина будет привлекать искусственный интеллект для поиска вакансий и повышения занятости населения. Уже 1200 украинцев получили ваучеры на безвозмездное обучение, позволяющие получить новую профессию или специальность.